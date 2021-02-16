Команда Юргена Клоппа проведет поединок против "Лейпцига". Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 16 февраля, в Венгрии на стадионе "Пушкаш Арена" пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. "РБ Лейпциг" примет номинально на своем поле "Ливерпуль" Юргена Клоппа. "КП" кратко рассказывает анонс и прогноз матча Лейпциг - Ливерпуль 16 февраля 2021.

Британский клуб идет сейчас в национальном чемпионате на серии из болезненных поражений - три неудачи подряд в АПЛ. А вот у "Лейпцига" - подъем в виде 4 побед подряд в пяти последних играх во всех турнирах.

Прогнозы букмекеров на матч РБ Лейпциг - Ливерпуль суровы. Англичан они считают фаворитами предстоящего поединка, которые выиграют встречу в напряженной борьбе. Команды еще не играли еще между собой, так что история встреч не знает еще статистики.

Прямая трансляция матч Лейпциг - Ливерпуль пройдет на телеканале "Матч Футбол 1" с 23.00 по московскому времени.