«Подгузники для лица не требуются»: провокационное объявление на двери ресторана наделало много шума в Сети

Фотография с этим объявлением также появилась и на странице этого заведения в Facebook

Американский штат Флорида – один из самых мягких в плане политики ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. В ряде округов этот штата маски носить не требуется, а вот для сотрудников заведений общепита они обязательны.

На дверях ресторана BeckyJack`s Food Shack, расположенного в округе Эрнандо, появилось объявление «Подгузники для лица не требуются. Всем добро пожаловать». Фотография с этим объявлением также появилась и на странице этого заведения в Facebook.

Владелец точки Джесси Фокс заявил, что это – «проявление инициативы и желание сообщить всем о политике менеджмента в отношении масок».

Публикация набрала тысячи откликов и комментариев. Фокс подтвердил, что среди них есть и отрицательные.

Формально закон не нарушен. «Я не чувствую, что иду против течения. – сказал Фокс. – Я руководствуюсь здравым смыслом».