Администрация Байдена намерена принять решение по «Северному потоку–2»

«Северный поток–2» завершен на 95% Фото: REUTERS

Администрация Белого дома начала переговоры с властями ФРГ относительно строительства «Северного потока – 2». На них будет рассмотрен вопрос о введении или отмене санкций против компаний, принимающих участие в строительстве.

Толчком к переговорному процессу стало возобновление работ по укладке труб после остановки строительства на фоне санкций, введенных администрацией Дональда Трампа.

The Wall Street Journal отмечает, что команда Байдена готова пересмотреть внешнюю политику США, касающуюся газопровода, с тем, чтобы попытаться «умиротворить» Германию, являющуюся стратегически важным партнером Соединенных Штатов.

В то же время, в WSJ напомнили, что Байден, высказываясь о газопроводе, называл его «плохой сделкой для Германии», а по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, администрация намерена и далее «внимательно следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода».

По информации источников, Сенат США обратился к президенту с просьбой провести закрытый брифинг, на котором обсудят официальную позицию властей страны относительно строительства. Кроме того, в ближайшее время должны быть поданы списки компаний, принимающих активное участие в завершении газопровода.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что несмотря на сложности в строительстве, вызванные противодействием со стороны США, «Северный поток–2» завершен на 95%.