Американский магнат готов заплатить $1 миллион за доказательства существования жизни после смерти

Приз, предложенный миллионером, будет разделен между тремя участниками, которые в своих эссе смогут привести неопровержимые доказательства загробной жизни Фото: Shutterstock

75-летний предприниматель из Лас-Вегаса (штат Невада) Роберт Бигелоу, активно сотрудничающий с американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), предложил приз почти в $1 миллион долларов тому, кто представит убедительные доказательства существования «жизни после жизни».

Миллионер, основатель компании Bigelow Aerospace, практически всегда интересовался непознанным. По его собственному определению, больше всего в жизни его занимают два вопроса: есть ли что—то за гранью жизни и одиноки ли мы во Вселенной.

– Мне нравятся феноменальные аспекты, это два святых Грааля. То, что происходит с тобой после твоей смерти, – это первый святой Грааль. А второй – одни ли мы.

Приз, предложенный миллионером, будет разделен между тремя участниками, которые в своих эссе смогут привести неопровержимые доказательства загробной жизни. При этом авторам работ запрещено цитировать Священное писание – бизнесмена интересуют только факты.

– Мы ищем больше комментариев на основе подхода, базирующегося на доказательствах. Свидетели имеют значение.

Интерес предпринимателя к теме возрос на фоне смерти его жены, которая умерла год назад от лейкемии. В начале 1990-х Бигелоу пришлось пережить самоубийство сына, а через несколько лет трагическую гибель внука.