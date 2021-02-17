Фальсификату дают бой: как повысить качество молочной продукции

Об этом заявила доцент дипломатической академии МИД России Анастасия Руднева, выступая на онлайн-конференции «Россия в мировой экономике: оценка потенциала экономического роста в контексте глобальной неопределенности». Роскачество, Россельхознадзор и Роспотребнадзор представляли результаты масштабной проверки всей молочной продукции по всей стране, и нарушения были найдены также в 20% образцов, а значит к лучшему ситуация с тех пор не изменилась.

«В дальнейшем при этих экономических условиях доля фальсификата будет только расти. Вероятно, на полках магазинов увеличится доля продукции на основе так называемого молочного порошка», - подчеркнула Руднева.

Фальсификатом называют продукцию, которую выдают за натуральную, хотя она таковой не является. В частности, в составе сыра могут присутствовать растительные жиры и другие добавки.

«Фальсификация - это снижение международного уровня нашей страны и, по большому счету, уголовно наказуемое деяние, - уверен академик РАН и директор Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования - филиала Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН (ВНИИТеК) Андрей Петров. - Это делается умышленно, это не ошибка, тут нет оператора, который якобы неправильно поставил кран, и в молоко попал растительный жир». Он подчеркнул, что фальсификат несет риски утраты здоровья и ухудшает структуру питания людей.

О том, что проблема фальсификата на российском рынке молочных продуктов стоит очень остро, говорят и постоянно возникающие ситуации в регионах, когда Роспотребнадзор изымает из обращения те или иные продукты. Буквально на днях региональные управления Роспотребнадзора в Волгоградской и Московской областях попросили потребителей сообщать об обнаружении фактов продажи сыров, кефира и молока производителя-фантома ООО «Молоко и Сыр», которое оказалось не зарегистрированном по указанному адресу. Подобный случай в феврале был и по Омской области.

Проблемы возникают и с госзакупками молочной продукции в социальные учреждения (школы, детские сады, больницы). В частности, по данным пресс-службы Минсельхоза Коми, в регионе чаще всего по итогам лабораторных исследований закупок по госконтрактам фальсифицированными признаются масло и сыр.

Решить проблему фальсификата призвана программы маркировки молочной продукции. Она позволит повысить прозрачность этого рынка и упростить его регулирование, уверены в Минпромторге РФ. В результате качество продукции повысится, так как на рынке останутся только добросовестные производители.

В январе 2020 года стартовал этап добровольной маркировки, в рамках которой производители будут получать коды бесплатно. Это должно позволить компаниям подготовиться к обязательной маркировке, отмечали в пресс-службе оператора системы маркировки товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Новый этап внедрения программы запланирован на июнь-декабрь 2021 года, и он уже, как предполагается, затронет большинство производителей. Режим полной прослеживаемости молочной продукции должен заработать в России с 1 сентября 2022 года.

По данным ВЦИОМ, программу маркировки поддерживает 73% опрошенных россиян. При этом каждый четвертый респондент отметил ее актуальность для молочной продукции. И 47% участников опроса основным аргументом для ее внедрения является снижение количества фальсификата.