Почему Мария Миронова почти не появляется в "Ленкоме"

Актриса Мария Миронова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Миронова более 20 лет служит в театре "Ленком". Однако после смерти художественного руководителя театра Марка Захарова в 2019 году почти все спектакли 47-летней актрисы сняли с репертуара. Остался только один.

"После смерти Марка Анатольевича Захарова очень многое изменилось, потому что ушел гений… Это его театр. Теперь его имя в названии, но, по сути, он и был театром Марка Захарова. Мастера с абсолютно своим почерком, своей манерой, своей школой, на которую «заточены» артисты.... Мои спектакли еще перед родами сняли с репертуара, остался один", - рассказала Мария Миронова.

По словам актрисы, она ни о чем не жалеет. "В тот момент, когда я стала мамой, это было идеально, и я вряд ли смогла бы играть больше. И нового я тоже не жажду. Премьера - это несколько месяцев постоянных репетиций в театре", - цитируют ее 7 Дней.

Знаменитость отмечает, что ей гораздо проще сниматься в кино. "У тебя может быть два дня съемочных, потом неделя перерыва, потом еще один день работы. Такой график больше подходит к режиму маленького ребенка. А именно это для меня сейчас в приоритете", - подчеркивает Миронова.

Сейчас практически все свое время Мария уделяет сыну Федору, появившемуся на свет в сентябре 2019 года. "Федя очень чувствительный мальчик. Реагирует на шумы, на какое-то крошечное недовольство. Ему это не нравится. Он склонен к гармонии, к балансу. И, я считаю, как мне Бог послал такую радость и счастье, так и ему повезло с мамой, потому что я крайне тактично с ним себя веду. Я не истеричная мама, отнюдь, у меня не бывает приступов раздражительности, в особенности на ребенка, никогда вообще, ни разу. Я за этим очень внимательно слежу", - делится она сокровенным.

По ее словам, малыш страдает, когда она уходит на работу. "Переживает. Бывает, что и плачет: «Мама, мама». Засыпать без меня вообще не может. Он очень ласковый ребенок, привязчивый. Поэтому я, конечно, всегда несусь домой", - резюмировала звезда.

Напомним, Мария Миронова - счастливая мама двух сыновей. Первенец артистки Андрей Миронов-Удалов появился на свет, когда она была еще совсем юной. Забеременев вторым ребенком, артистка долго скрывала грядущее пополнение в семье, поскольку не хотела выслушивать осуждающие комментарии. Разница в возрасте между сыновьями актрисы составляет 27 лет. "Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок». Сейчас тоже много народу крутило пальцем у виска. У меня получилось так, и я безумно счастлива. Недавно я отпустила во взрослую жизнь сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. Сколько себя помню, столько я мама", - признавалась актриса.