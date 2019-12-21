Родившая Мария Миронова выглядит ровесницей 27-летнего сына-красавца

Мария Миронова счастливая мама двух сыновей. В это трудно поверить, но старшему наследнику 46-летней актрисы - Андрею Удалову 27 лет. Тогда как младший Федор появился на свет 30 сентября 2019 года. На днях звезда вышла в свет под руку с первенцем.

"На премьере фильма «Холоп» с сыном", - подписала совместную фотографию с красной дорожки Мария Миронова. На снимке дочь Андрея Миронова позирует с наследником, который пошел по ее пути и выбрал профессию актера. От артистов невозможно отвести глаз. Коллеги Марии и гости премьеры буквально ахнули - так хорошо выглядит Миронова.

Некоторые вообще сначала подумали, что рядом с Мироновой - четвертый муж актрисы и отец ее второго сына. Не секрет, что мужчина младше своей звездной супруги. Впрочем, нового избранника актриса предпочитает скрывать. Дочь Андрея Миронова лишь рассказывала, что вышла замуж за тезку своего знаменитого отца. Мужчина занимается бизнесом и не является публичным человеком.

mariya_mironova_actress С сыном

Меж тем, сплетники считают, что речь идет о 27-летнем актере Андрее Сороке. Но Мария на это никак не реагирует. Она давно привыкла к тому, что ее поступки обсуждают и осуждают.

Первенец артистки Андрей Миронов-Удалов появился на свет, когда она была еще совсем юной. Когда она забеременела вторым ребенком, то долго скрывала грядущее пополнение в семье, поскольку не хотела выслушивать осуждающие комментарии. Разница в возрасте между сыновьями актрисы составляет 27 лет.

"Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок». Сейчас, когда мне 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. У меня получилось так, и я безумно счастлива. Недавно я отпустила во взрослую жизнь сына Андрея, а у меня еще есть маленький сын. Сколько себя помню, столько я мама", - цитирует звезду Woman's Day.