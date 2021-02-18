Важно знать беременным: TORCH-инфекций и их опасность для малыша

Расскажем о TORCH-инфекциях и уточним, какие анализы стоит пройти.

Что такое TORCH-инфекции

«TORCH» расшифровывается как TOxoplasmosis (токсоплазмоз), Rubella (краснуха), Cytomegalia (цитомегалия) и Herpes simplex (инфекции, вызванные вирусом простого герпеса). Среди остальных внутриутробных инфекций эти считаются наиболее распространенными.

Заражение ими во время беременности может привести к ужасным последствиям для ребенка: от инвалидности до выкидыша или мертворождения.

Еще более коварно то, что эти инфекции очень распространены – например, вирусом простого герпеса первого типа болеет едва ли не каждый второй на планете – по оценкам ВОЗ, 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет.

Также важно знать, что последствия инфицирования могут проявиться у малыша сразу, а могут лишь спустя несколько лет.

Токсоплазмоз

Встретиться с токсоплазмозом можно в быту – заразиться им можно от заболевших кошек и инфицированного мяса. Менее распространенные пути – при переливании крови и пересадке донорских органов.

Болезнь вызывает паразит Toxoplasma gondii. Он попадает в организм при контакте немытой поверхности с ротовой полостью – например, он может остаться на руках после уборки кошачьего туалета или игр с питомцем. Не стоит разделывать готовое мясо на той же доске, где лежало сырое, и пробовать мясо до термической обработки.

Если инфекция попала в организм женщины во время беременности, то вероятность передать ее плоду составляет 30-40%. Заражение в ранние сроки приводит к выкидышу, мертворождению или серьезным неврологическим нарушениям у новорожденного.

У большинства детей, заразившихся токсоплазмозом на поздних сроках, симптомы могут проявляться только через несколько лет. В их число входит потеря слуха, серьезная инфекция глаз и неврологический дефицит.

Краснуха

Согласно ВОЗ, краснуха – ведущая причина врожденных пороков среди причин, которые можно предупредить с помощью вакцин. Единственный способ снизить риск заражения – вакцинация не менее чем за три месяца до зачатия.

Краснуха передается воздушно-капельным путем. На вероятность передать болезнь ребенку влияет срок. В частности, в период до 8-й недели беременности, если беременная больна краснухой, инфекция развивается у 50-80 % плодов. Если заражение было во 2-ом триместре, болезнь передается не более чем в 10-20 % случаев, а в 3-ем триместре инфицирование плода встречается относительно редко.

Характерные признаки врожденной краснухи: глухота, катаракта, микроцефалия, гидроцефалия, пороки сердца, отставание в росте и развитии.

Цитомегаловирус

Цитомегаловирус входит в семейство герпес-вирусов. По данным «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, доля его носителей в России – около 90%.

Раньше считалось, что цитомегаловирус передается только через поцелуи, и называли его «поцелуйной болезнью». На самом деле, этот вирус может передаваться еще и воздушно-капельным путем и при половом контакте.

Мать может передать его плоду во время беременности, родов, а также через молоко при кормлении. Если женщина была инфицирована до беременности, то риск развития инфекции и осложнений у плода минимален. Намного хуже, если заражение происходит во время вынашивания ребенка – риск прерывания беременности возрастает многократно.

В основном последствия инфекции проявляются у детей на первом году жизни. К их числу относят увеличение печени и селезенки, микроцефалию, появление кальцификатов в ЦНС. Иногда симптомы цитомегаловируса появляются спустя несколько лет после рождения – сюда входят потеря слуха или задержка умственного развития. Если иммунитет малыша слабый, возможен летальный исход.

Вирус простого герпеса

Вирус простого герпеса (ВПГ) делится на две разновидности: ВПГ-1, который передается в основном при оральном контакте, и ВПГ-2, который передается половым. Новорожденные могут заразиться им при прохождении родового пути женщины с активной генитальной герпетической инфекцией.

Наиболее опасным считается случай, когда мама заболевает ВПГ во время беременности впервые – это может привести к выкидышу, низкой массе ребенка при рождении, преждевременным родам, врожденной инфекции и порокам развития: микроцефалии, задержке умственного развития, врождённым повреждениям глаз, менингиту, энцефалиту.

Как правильно сдать анализы

Диагностика TORCH-инфекций должна быть ранней – это позволит своевременно начать лечение и определить тактику ведения беременности. Также стоит сдать анализы и на этапе планирования беременности – это позволит еще больше снизить риск заражения плода.

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