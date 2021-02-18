QNET презентовал в Москве уникальную коллекцию украшений с танзанитами и новинки серии Leya

Украшения Bernhard H Mayer от QNET

В России представили ювелирную продукцию, которой пополнился ассортимент международной компании прямых продаж QNET. В пресс-ланче в знаменитом московском ресторане «Кафе Пушкинъ» приняли участие журналисты глянцевых изданий и бьюти-блогеры.

На пресс-ланче в зале, который впечатлит даже самого взыскательного эстета, гостям показали, во-первых, две блистательные новинки линии Leya, выпущенной специально для жительниц СНГ. Это изысканные завитки White Gold Grace из белого золота и элегантные овалы Yellow Gold Diva из желтого. Плавность линий в этих украшениях подчеркивает женственность.

Тамара Лисовская, стилист

Во-вторых, вниманию участников были представлены роскошные кулоны от марки швейцарских часов и ювелирных украшений Bernhard H. Mayer. Работая над подвесками из золота и бриллиантов Unity Diamond, Sun & Earth Diamond, Golden Cove Diamond, Trinity Diamond Gold, Golden Comets Diamond. Double Leaf Diamond, мастера задумывались о тайнах мироздания, восхищались завораживающим очарованием Вселенной. Кроме того, на пресс-ланче взгляды аудитории были прикованы к The Timeless Tanzanite Collection – первой коллекции Bernhard H. Mayer из уникального камня танзанита, который добывается у подножья Килиманджаро на единственном месторождении в мире. В коллекцию вошли подвеска Blue Breeze Pendant и серьги Bliss Hoop Earrings.

Ирина Полякова, глава маркетинга и PR в СНГ QNET

На встрече руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ QNET Ирина Полякова рассказала о 23-летней истории QNET и марки Bernhard H. Mayer, которой в этом году исполняется 150 лет.

Ювелирный эксперт Ольга Громова разъяснила, как ухаживать за драгоценными украшениями. Модный стилист Тамара Лисовская дала рекомендации, как сочетать новинки в своих образах, чтобы добиться сногсшибательного эффекта. По видеосвязи к пресс-ланчу подключилась обладательница титула Mrs Global Universe 2020, Достояние Евразии 2019, Независимый представитель QNET Диана Стахеева. Диана поучаствовала в фотосессиях в украшениях Leya и The Timeless Tanzanite Collection и поделилась своими эмоциями о том, каково это – быть лицом шикарных ювелирных аксессуаров.

Пресс-ланч прошел в приятной, доброжелательной обстановке. Помимо прочего, собравшиеся узнали, что приобрести продукцию можно на сайте qnet.net или у Независимых Представителей компании.

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