Что сказали в сборной России по биатлону после мужской индивидуальной гонки на ЧМ-2021

Карим Халили - лучший из наших в гонке на 20 километров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по биатлону 2021 в словенской Поклюке в среду, 17 февраля, прошла мужская гонка на 20 километров с 4 огневыми рубежами. Сборная России вновь не смогла взять медалей. Лучшим из наших стал молодой Карим Халили, который занял 6-е место, чисто отстрелявшись, но ходом не сумев достать лидеров.

Чемпионом мира стал Стурла Холм Легрейд, который без промахов прошел дистанцию и финишировал с результатом в 49 минут 27 секунд. Второе место за Арндом Пайффером - 0 промахов и 16,9 секунды отставания. "Бронза" у норвежца Йоханнеса Дале - 1 промах и 40,9 секунд проигрыша. Наш Халили, к слову, расположился на шестой позиции, проиграв 1 минуту 45,3 секунды. Другие россияне оказались значительно ниже - Евгений Гараничев на 16 месте, Александр Логинов стал 30-м, а Матвей Елисеев занял 59 место.

Матвей Елисеев после финиша гонки в интервью телеканалу "Матч ТВ" не смог дать точного ответа - что же с ним случилось по ходу дистанции.

- Честно говоря, я не понимаю, я начинаю первый круг. Я бегу за Йоханнесом Дале весь круг, не чувствую, что снижаю свой темп. Но как только я отстрелялся, сразу упал темп. С чем связано? Это надо обсуждать. Промахи на первых огневых рубежах и точная стрельба дальше? Не могу сказать, с чем связано. Может, излишнее старание.

Говорить точно о своих перспективах в эстафете Елисеев не смог, оставив все на волю тренеров:

- Если тренеры доверят мне бежать, то короткую дистанцию смогу пробежать.

А вот герой гонки Карим Халили сказал, что ему все понравилось в этом биатлонном марафоне:

- Хорошее достижение. И на чемпионате Европы было четыре нуля, и сейчас — хороший результат. В целом, наверное, можно было ждать лучшего результата с точной стрельбой. Но сейчас для меня это неплохо. Три круга я вообще ехал кайфовал, спасибо украинской команде, я ехал за ними. Но затем уже стало тяжелее. На последнем огневом рубеже было трудно, были мысли, что надо точно стрелять, - сказал Халили в интервью "Матч ТВ".

Завтра, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону будет смешанная одиночная эстафета. Она начнется в 17:15 по московскому времени. И за нашу команду побегут Евгения Павлова и Эдуард Латыпов.