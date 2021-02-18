Геннадий Зюганов: Я ещё 40 минут говорил с президентом один на один, а потом отправил ему 12 законопроектов

От Геннадия Зюганова мы узнали новые подробности - что было после встречи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как мы уже сообщали, в среду, 17 февраля, президент в режиме видеоконференции общался с лидерами думских фракций. От Геннадия Зюганова мы узнали новые подробности - что было после встречи.

- Геннадий Андреевич, долго ещё продолжался разговор - после того, как закончилась трансляция встречи?

- После этого каждый из руководителей фракций общался с президентом индивидуально. Я не знаю как у Жириновского, у других. У меня было минут 35-40.

- А всех остальных отключили от видеоконференции?

- Индивидуальная встреча есть индивидуальная встреча.

- Остальные не слышат, да, не видят этого?

- Нет, конечно. Я считаю, это хорошая практика. Есть возможность обменяться по целому ряду проблем.

Во время беседы с президентом один на один, я подробно прокомментировал целый ряд новых предложений и переправил непосредственно ему.

- А какие это предложения, можно узнать?

- В принципе, узнать можно.

Мы до этого провели большие слушания, посвященные бюджету 2022 - 2023 - 2024, на ближайшие три года. Потому что, если принять тот бюджет, который был предложен нам в прошлом году, то будут провалены все установки Послания президента.

Мы под этот бюджет подготовили 12 новых законов, которые позволяют стране наполнить кассу и поддержать всех, особенно детей, женщин, стариков, детей войны.

- А если ещё конкретнее...

- Там заложены пропорции - основанные на мировых тенденциях и связанные с развитием здравоохранения, образования, науки. Особый упор делается на высокие технологии.

Ещё один наш закон (речь о проекте. - А.Г.) гарантирует каждому молодому человеку полноценное образование, а не дистанционку, - это глупость, когда телевизор учит тебя, а не учитель профессиональный, - и первое рабочее место. Там конкретно ставится вопрос.

У нас с авиацией в стране плохо. В СССР 15 заводов выпускали полторы тысячи летательных аппаратов. У нас везде была малая авиация.

А сейчас на всю страну осталось 240 аэродромов. Это вопрос нашего исторического выживания.

Очень остро стоит проблема демографии. За прошлый год (из-за низкой рождаемости. - А.Г.) мы потеряли еще 670 тысяч человек, а за два года – почти миллион. Если так продолжится, нам некому будет охранять, осваивать и обустраивать гигантские просторы. Этот вопрос просто ребром стоит.

Ну, договорились с президентом провести очередной Госсовет, посвященный этой теме.

Есть очень интересный проект «Южная Сибирь». Своего рода, кольцо, которое захватывает тот транспортный узел. А для нас оно исключительно перспективное - в силу бурного развития Китая, его идеи «Один пояс, один путь».

И ещё очень важный вопрос, связанный с гибридной войной. Если мы отдадим русский мир на растерзание, как его отдали на Украине, сейчас чуть-чуть не отдали в Белоруссии, - у нас вспыхнет это все гораздо жестче, чем везде.

Поэтому нам нужно сейчас быть максимально бдительными.

Я вчера взял цифры за пять лет и говорю: вот смотрите, как доходы складывались. На 10 % выросли - государственные, на 53 % они увеличились у олигархии и корпораций. А граждане потеряли - у них минус 7 % и продолжают терять. Что делать-то будем? Им платить нечем!

И ещё я считаю - нельзя дать разгуляться тем, кто советскую эпоху всю оплевали, обгадили, и сейчас лезут с этой грязью на улицы Москвы, вместо того, чтобы вести полноценный диалог.

- Вы по электронке перешлете президенту все эти свои законопроекты?

- Я уже отправил все фельдсвязью, как и положено. Надеюсь, президент ознакомится со всеми нашими предложениями.