Валерия Мамлеева: бросок к победе

Валерия Мамлеева — одна из лидеров по вольной борьбе среди женщин Национальной ассоциации студенческого спорта США. Фото: Don Adams, Jr.

21 февраля 2021 года в небольшом городке Ливан (Lebanon) расположенном в округе Сент-Клер, штат Иллинойс, россиянка Валерия Мамлеева выступит в отборочных соревнованиях по вольной борьбе (Юго-Западная квалификация) после которых ей будет открыт путь в Тиффин (Огайо), где 6 марта 2021 года состоится главное борцовское событие года в США – чемпионат по вольной борьбе Национальной ассоциации студенческого спорта Клифф Кин (NCWWC). Это уже второй Национальный Чемпионат для россиянки, в 2020 году она заняла почетное 5 место.

Валерия настроена на победу, тем более что чемпионы NCWWC 2021 года пройдут квалификацию для дальнейшего участия в соревнованиях Олимпийской сборной США 2021 года. Это уже новые, вполне реальные горизонты для вчерашней юниорки. К сожалению, в 2020 Валерия не смогла поехать на квалификацию, в связи с отменой мероприятия из-за пандемии.

Удивляющая своими успехами российская спортсменка, в настоящее время является студенткой Университета Линденвуд (Миссури, США). Но еще совсем недавно о перспективной спортсменке писали и многие российские СМИ. Вспомним несколько важных этапов в её жизни.

Валерия Мамлеева родилась в Якутске в 2000 году, где путь к спорту начала с занятий спортивной гимнастикой, позже переехала в город Дзержинский (Подмосковье), где увлеклась тхэквондо. В 2009 поступила в Школу олимпийского резерва СОЮЗ, где первый тренер – знаменитый Феликс Владимирович Саакян сразу отметил особую хватку и упорство юной спортсменки. А этому специалисту можно было доверять – ведь он и сам был мастером спорта СССР по самбо, а его воспитанники, дзюдоисты братья Будылины взошли на пьедестал первенств Европы и Мира, а также Олимпийских Игр в Сиднее.

Российские победы

Три года упорных тренировок принесли и первые победы на юношеских районных и городских соревнованиях. Но в 2012 году Феликс Владимирович Саакян ушел из жизни. Это драматическое время для Валерии, ведь он был для неё как второй отец, добрый и мудрый наставник. После кончины Феликса Саакяна, тренерами Валерии стали Александр Евгеньевич и Оксана Дмитриевна Прокофьевы. Начался новый виток её спортивной карьеры.

Валерия стала заметной и на больших турнирах. С 2013 года выигрывала призовые места на Первенствах Московской области и Центрального Федерального Округа. Успехи молодой воспитанницы Школы олимпийского резерва оценили по заслугам - её включали в состав юношеской сборной команды Центрального Федерального Округа на первенствах России по дзюдо и самбо.

Валерия победитель Международного турнира в Санкт-Петербурге. Фото из личного архива В. Мамлеевой

Среди наиболее важных побед в российских стартах, Валерия Мамлеева отмечает для себя победные шаги 2015-2016 годов:

1 место II этапе VII летней спартакиады учащихся по Дзюдо в ЦФО май 2015;

1 место II этапе VII летней спартакиады учащихся по Самбо в ЦФО май 2015

1 место в XIX Международном турнире по дзюдо “Олимпийские Старты - Кубок Победы” СПБ апрель 2016;

1 место Первенство ЦФО по самбо среди девушек. Ноябрь 2016.

Международный уровень

Специалисты юношеской сборной России взяли талантливую спортсменку на заметку и пригласили её в основной состав. Этот важный шаг в спортивной карьере Валерии позволил ей выйти на серьезный международный уровень. С 2014 по 2016 год в составе юношеской сборной России по дзюдо она побеждала и завоёвывала призовые места на крупных международных турнирах в Польше (2 место), Франции (2 место), Эстонии (2 место), Болгарии (1 место), Санкт-Петербурге (1 место).

Успехи в международных юношеских соревнованиях укрепляли позиции Валерии и давали реальные шансы перейти на следующий возрастной уровень – юниорская сборная страны, а далее перспективы выхода и на Олимпийские старты.

Новый вызов

После окончания средней школы перед Валерией Мамлеевой была отличная спортивная перспектива, юниорская сборная России и крупные международные старты. Но жизнь распорядилась по-другому… Переезд в США. В 2018 году Валерия поступила в Университет Линденвуд (Lindenwood University) в штате Миссури, США. Казалось бы – вот новая возможность и новая спортивная планка, которую необходимо преодолеть. Но, оказалось не так-то просто.

В США дзюдо и, тем более, самбо, не имеет такого широкого распространения как в России, и поэтому встал резонный вопрос – что делать? Выбор Валерии Мамлеевой остановился на вольной борьбе – как наиболее перспективном и распространенном виде женских единоборств в США.

Команда Университета Линденвуд с радостью приняла в свою семью перспективную спортсменку из России.

Используя богатый опыт тренировок и выступлений, Валерия сходу вошла в основной состав команды и уже через два года (в марте 2020) завоевала 5 место в своей весовой категории на Национальном Чемпионате США среди университетских команд по вольной борьбе.

Не отступать и не сдаваться – вот девиз нашей героини.

Призеры Национального студенческого чемпионата США по женской вольной борьбе 2020 года. Фото: Lindenwood University Athletics

Валерия Мамлеева поставила новую цель – попасть в призеры Чемпионата 2021 года. Её текущий рейтинг позволяет надеяться на успех! Редакция желает Валерии максимального успеха и будет следить за карьерой нашей соотечественницы. Тем более, что она не намерена ограничиваться только спортивными успехами – Валерия планирует обязательно найти возможность поделиться своим опытом с детьми, открыв свою секцию. Дать детям не просто спортивное увлечение, но открыть возможность создавать свое будущее. Воспитать в них уверенность в своих силах, взаимоуважение и целеустремленность. Она хочет донести до детей девиз своего первого тренера: - чтобы достичь вершин, будь то в спорте или в каком-либо другом деле, надо научиться ставить перед собой цель, верить в неё и добиваться её выполнения. Вот эти три главных условия, которые приведут к победе.

Справка:

The Cliff Keen National Collegiate Women’s Wrestling Championships (NCWWC).

Чемпионат США по вольной борьбе среди студенческих команд будет проходить 6 марта в Тиффине, штат Огайо.

Чемпионат назван в честь Клиффорда Патрика Кина (13.11.1901 – 4.11.1991) – выдающегося американского тренера, занимавшего пост главного тренера по борьбе студенческой команды Мичиганского Университета с 1925 по 1970 год.