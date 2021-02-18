Вечеринка самых стильных: Боярская блеснула эффектным декольте, а Киркоров пришел с красавицей-блондинкой

Поп-король с удовольствием позировал на камеры с Яной Рудковской и молдавской певицей Натальей Гордиенко, которую готовит к штурму "Евровидения".

Что общего у эпатажного шоумена Александра Гудкова и умудренного опытом телеведущего Николая Дроздова, Брэда Питта, Ильи Прусикина из Little Big, Конора Макгрегора и Федора Смолова? Все они - герои рейтинга "100 самых стильных мужчин", который ежегодно составляет журнал GQ. Накануне для участников списка и знаменитых гостей организаторы устроили модную вечеринку, где каждый причастный получил заветную статуэтку, а приглашенные звезды - внимание репортеров и восхищенные взгляды коллег. Что ж, посмотрим, чем на этот раз удивили адепты стиля и законодатели моды.

Александр Гудков. Фото: предоставлено организаторами.

Александр Гудков, который в этом году возглавил рейтинг, неожиданно нарядился по классике в черно-белый ансамбль: рубашка, брюки и кожаная куртка. Единственное, что выдавало его эксцентричность, - бесшабашно растрепанная шевелюра, которая на самом деле оказалась результатом тщательной работы стилиста.

Илья Прусикин и Соня Таюрская. Фото: предоставлено организаторами.

Илья Прусикин (№7 в рейтинге) появился в компании коллеги по группе Сони Таюрской, с которой ему после развода настойчиво приписывают роман. Голубой костюм в клетку сразу выделил артиста на фоне остальных черно-белых гостей, а его подруга отличилась ярким космическим макияжем и необычной прической.

Николай Дроздов. Фото: предоставлено организаторами.

Кстати, клетку выбрал и 83-летний Николай Дроздов. И пусть вас не удивляет, что Николай Николаевич ворвался в рейтинг, заняв в нем 48 строчку. Организаторы посчитали это вполне заслуженным: за последний год ученый-зоолог стал инфлюенсером (!), тиктокером (!!), моделью и трендсеттером (!!!). Тоже не знаете, что это? То-то, а вот Дроздов в курсе.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Фото: предоставлено организаторами.

Максим Матвеев (№76 в списке) весь последний год экспериментировал с прическами, за что и получил заслуженную статуэтку. А вот в одежде актер оказался строг, облачившись в черное с головы до ног. Но тем выигрышнее смотрелась на фоне мужа красавица Елизавета Боярская, которая оголила плечи и выбрала помаду в тон алому брючному костюму.

Филипп Киркоров и его новая протеже Наталья Гордиенко. Фото: предоставлено организаторами.

Самым ярким среди гостей ожидаемо стал Филипп Киркоров, который больше не скрывает благородную седину. На вечеринке поп-король удивил репортеров не только образом, как всегда - безупречным и дорогим, но и компанией. Миловидной блондинкой, сопровождавшей звезду, оказалась молдавская певица Наталья Гордиенко: ее Киркоров готовит к штурму конкурса "Евровидение-2021", которое в этом году, возможно, все-таки состоится.

Рэпер ST и его жена Ассоль. Фото: предоставлено организаторами.

Актриса Варвара Шмыкова. Фото: предоставлено организаторами.

Константин Крюков. Фото: предоставлено организаторами.

Елена Летучая. Фото: предоставлено организаторами.

Певец Niletto. Фото: предоставлено организаторами.

Группа Artik & Asti. Фото: предоставлено организаторами.