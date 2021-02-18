Не стало Андрея Мягкова. За что мы любили его больше всего?

Кадр из драмы Марлена Хуциева «Послесловие» (1983). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- За то, что у Мягкова была особая проникновенность. Необыкновенная русскость. Он наследник великой актерской школы. Характер его Лукашина - это вся моя юность. Мне хотелось походить на него, он же и доктором хорошим был.

Владимир ГРАММАТИКОВ, режиссер и продюсер:

- Располагал к себе обаянием. Снимался в моей картине «Осенние соблазны». Он из той гвардии актеров, которые были подлинно народными. А в последние годы немножко закрылся. Ему с его порядочностью тяжело было воспринимать происходящее вокруг. Мы хотели делать фильм по Чехову, у него была идея сделать сквозной чеховский персонаж, соединив несколько рассказов. Можно лишь сожалеть, что это не удалось.

Леонид ПОПОВИЧ, президент Союза виноградарей и виноделов:

- Он великолепен и в «Жестоком романсе», и в «Иронии», и в «Братьях Карамазовых». Сожалею, что ни разу не видел его во МХАТе на сцене. Он был талантливым большим актером.

Александр КАЛЯГИН, народный артист России, худрук театра Et Cetera:

- Это был прекрасный мой товарищ. Мы много лет проработали в Художественном театре. Андрей - интеллигентнейший, не суетной, не выпячивающийся. Он делом занимался. Андрюша вечно молодой, удивительно добрый человек с пленительной улыбкой. При том он всегда разный, въедливый, вчитывающийся в жизнь и в материал.

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

- Прекрасный человек прекрасных ролей. Он был деликатным и с чувством юмора актером. Фильмы до 1985 года можно пересматривать - от них не не устаешь . А вот вторую «Иронию...» мне пришлось смотреть в скором поезде Санкт-Петербург - Москва, но Мягков и там оказался хорош, и ведь последние кадры - в таком же поезде, как прощание с надеждами и иллюзиями...

Альфред МАЛИНОВСКИЙ, вице-президент профсоюза летного состава:

- Любили за его обаяние. Безупречно играл - как будто жил, органичным казался. Кстати, поводом для сюжета в «Иронии судьбы...» стал реальный случай. Наши летчики-хохмачи ехали из гостиницы по улице Горького в «Шереметьево» и увидели у памятника Пушкину пьяного. Раннее утро, народу никого, они его подобрали и в «Шереметьево» погрузили в самолет до Ленинграда. Потом, правда, получили взыскание.

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