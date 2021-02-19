«Роснефть» создает инновации и работает в «цифре»

Сотрудники быстро осваивают и внедряют самые современные технологии. Фото: Пресс-служба Роснефти

Нефтяные фонтаны уже не бьют - нефть приходится «отжимать» из пласта. Например, у «Роснефти» 140 месторождений с «трудной» нефтью, запасы которой оцениваются в 2,9 млрд тонн. Традиционные технологии добычи здесь не работают.

По словам директора департамента научно-технического развития и инноваций НК «Роснефть» Александра Пашали, одна из ключевых задач компании - вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов, для которых характерны низкопроницаемые залежи, высоковязкая нефть.

- Наши специалисты подбирают к ним ключ. То, что еще 3 года назад считалось невозможным или нерентабельным, сегодня становится естественным объектом нашей работы, - отметил Александр Пашали. - На сегодняшний день компания запатентовала более 800 технологий по актуальным направлениям, сейчас реализует 130 целевых инвестиционных проектов.

«Роснефть», используя собственные технологии, построила более 1,5 тысячи горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта и дополнительно вовлекла в рентабельную разработку свыше 100 млн тонн трудноизвлекаемой нефти. Яркий пример - месторождения баженовской свиты. Полвека назад здесь нашли нефть, но из-за уровня технологий того времени добыча не оправдывала ожиданий. «Роснефть» вплотную приблизилась к вовлечению баженовских месторождений в рентабельную разработку: по итогам 2020 года введено в эксплуатацию 9 горизонтальных скважин, которые дали приток свыше 50 тонн нефти в сутки. По словам Александра Пашали, технологические показатели скважин относительно прошлых лет улучшены в 1,5 - 3 раза.

Одно из важных направлений научного дивизиона «Роснефти» - цифровизация. Например, в партнерстве с МГУ и компанией «Иннопрактика» создан программный комплекс «РН-цифровой керн». Оцифрованные образцы породы из скважины можно исследовать бесконечное количество раз и на порядок быстрее определить способы разработки конкретного месторождения.

Оцифровываются также целые месторождения, на которых в режиме онлайн ведется сбор данных, действует аналитическая система принятия решений, отслеживаются перемещения персонала.

Передовые программные продукты компании востребованы и за ее пределами. Например, на использование цифрового симулятора гидроразрыва пласта продано 550 лицензий.

Инновации «Роснефть» внедряет во все сферы деятельности. По словам директора департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса Эдуарда Тимашева, только у «Роснефти» есть система типового проектирования. За последние 5 лет компания типизировала практически все направления бизнеса. А эффект от типовых решений составил около 40 млрд рублей.

Благодаря деятельности научного кластера «Роснефть» переходит на катализаторы собственного производства в нефтепереработке и нефтехимии. Их производится больше 10 линеек, и больше 20 линеек катализаторов - в разработке, что избавляет компанию от импортной зависимости.

Фото: Пресс-служба Роснефти

Масштабный проект «Роснефти» - освоение арктического шельфа. Как рассказал руководитель Арктического научного центра Михаил Болдырев, с 2012 года компания провела 26 научно-исследовательских экспедиций в северных морях. Их участники занимались исследовательским бурением, мониторингом ледовой обстановки, изучением фауны, сбором инженерных данных.

- В 2021 году компания продолжит арктические исследования: уже в апреле планируется новая экспедиция на острова Земли Франца-Иосифа, - сообщил Михаил Болдырев.