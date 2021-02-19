Кредитная петля все туже: что будет с долгами россиян при падении реальных доходов

Россияне задолжали банкам уже более 20 триллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полтора года назад тогдашний глава Минэкономразвития Максим Орешкин пророчил: в 2021 году в России взорвется кредитный пузырь. И даже активно спорил на эту тему с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Сбудется ли прогноз чиновника? И что делать гражданам, чтобы их не «забрызгало» (так Орешкин выразился в одном из интервью)?

ДВА КРЕДИТА НА ОДНОГО ЗАЕМЩИКА

Больше 20 триллионов рублей - такую сумму россияне задолжали банкам. За прошлый год этот показатель вырос более чем на 15%, а ипотека - вообще на 60%. По данным ЦБ, сейчас больше половины взрослого населения страны имеют долги. В среднем на одного заемщика приходится по два кредита. Тем не менее эксперты считают, что беспокоиться пока не о чем.

- Говорить о том, что случится что-то страшное, не стоит. Банки в прошлом году показали рекордную прибыль. Даже если случится какой-то серьезный кризис неплатежей, они с ним справятся, - уверен Иван Родионов, профессор Школы финансов факультета экономических наук Высшей школы экономики.

Статистика банковского сектора подтверждает его слова. Несмотря на кризис и пандемию, объем просроченных платежей вырос лишь на доли процента. Но делать выводы пока рано. Несколько миллионов заемщиков в прошлом году воспользовались программами поддержки, то есть получили отсрочку по выплатам. И некоторые из них после окончания этой отсрочки к нормальному графику платежей так и не вернулись.

«Реструктуризация (изменение условий кредита. - Ред.) позволила многим заемщикам избежать дефолта в период жестких ограничений. Но она также «замаскировала» качество кредитных портфелей. Рост доли «плохих» ссуд был отложен на будущее», - говорится в отчете Центробанка.

Данные Центробанка гласят: после реструктуризации просрочка по платежам выросла и в ипотечном, и в потребительском кредитовании. А наиболее печальная ситуация - в микрокредитовании. Проценты там гигантские (в среднем 1% в сутки). А просрочки и до кризиса были обычным делом. Сейчас доля еще больше выросла - до 60%. То есть больше половины клиентов не платят по этим долгам. Для сравнения: по ипотеке просрочка составляет всего 0,9%. А по потребительским кредитам - 10%.

Лопнет ли в России кредитный пузырь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОЛЗАРПЛАТЫ - НА ИПОТЕКУ

Льготная ипотека - главная причина прошлогоднего кредитного бума. Россияне бросились покупать недвижимость, пытаясь спасти деньги от девальвации. В ЦБ считают, что это нормальный процесс. Уж лучше пусть народ берет ипотеку, а не потребительские кредиты. Жилищные займы считаются более защищенными, а заемщики получают взамен хороший актив - квартиру или дом. Да и просрочка по ним всегда меньше.

Правда, во всем этом благолепии смущают два показателя. Во-первых, высокий спрос на ипотеку спровоцировал резкий рост стоимости жилья по всей стране. Во-вторых, средний уровень долговой нагрузки ипотечных заемщиков составляет 56%. То есть люди больше половины зарплаты отдают банку в счет погашения жилищного кредита.

Кредитная нагрузка растет и по другой причине. В последние годы рыночные ставки по ипотеке постепенно снижались. Это вынуждало заемщиков искать более выгодные предложения. Они обращались за рефинансированием - просили у банка новый займ для погашения имеющегося кредита. В банках шли навстречу, но предлагали взять побольше денег. И многие заемщики соглашались.

«Зачастую при рефинансировании размер вновь предоставляемого банком кредита превышает задолженность по рефинансируемой ссуде (то есть по «старому» займу, - Ред.). Средняя величина превышения в 2020 году составила 5%, дополнительных рисков это не создает», - говорится в недавнем отчете ЦБ.

Как растет нагрузка на россиян. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОЧЕМУ СТАВКИ НЕ ОПУСКАЮТСЯ?

И наконец, еще один важный фактор. Номинально общая задолженность в России невысокая, если сравнивать с развитыми странами. Но проценты у нас сильно выше, поэтому заемщикам приходится тяжелее. И ситуация не улучшается, потому что банкиры не хотят снижать свои аппетиты. В прошлом году ключевая ставка ЦБ, от которой по идее должны плясать ставки по займам в розничных банках, снизилась в полтора раза - до 4,25% годовых. Но деньги в банках почти не подешевели (если не брать в расчет льготную ипотеку, где помогло государство). Почему так происходит?

По словам экспертов, банки не снижают ставки, чтобы уменьшить свои риски. Мол, банкиры боятся, что заемщики не смогут отдать долги в будущем, вот и страхуются.

- Грубо говоря, процент состоит из трех частей: цена денег + риск заемщика + операционные расходы и прибыль банка. Первая часть упала, вторая даже немного выросла, а третья осталась стабильной. Ибо рынок у нас концентрированный, конкуренция умеренная, а банкиры стараются выжать побольше, - считает Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА».

- А иначе как бы получился отчет о рекордной прибыли банков в прошлом году?! - восклицает Иван Родионов. Напомним, за 2020-й (между прочим, кризисный) год российские банки заработали 1,6 трлн рублей.

Прогноз Орешкина, скорее всего, не сбудется. Бояться взрыва кредитного пузыря не стоит. Но простым заемщикам от этого не легче.

Сколько стоят долги. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВОПРОС - РЕБРОМ

«У меня уже много долгов. Что делать?»

Отвечает Юрий ТВЕРДОХЛЕБ, кандидат экономических наук.

- Во-первых, пересмотреть модель потребления. Во-вторых, четко расставить приоритеты в обслуживании своих кредитов. Попытаться максимально оперативно закрывать те кредиты, по которым самые высокие ставки, чтобы они не давили на расходы. В-третьих, тщательно взвешивать свои кредитные возможности при получении новых займов. В-четвертых, присмотреться к реструктуризации (изменении условий) задолженности, если имеете несколько кредитов в разных банках.

СОВЕТЫ «КП»

Правила жизни взаймы

Есть те, кто постоянно живет в долг, и те, кто никогда не занимал ни рубля. Плюсы и минусы есть у каждой из этих философий. А лучшая стратегия поведения находится ровно посередине.

Если вы можете жить только на свои деньги и при этом без кредитов покупать даже дорогие вещи (машину, квартиру), то вам можно только позавидовать. Продолжайте в том же духе.

Если на текущие нужды вам хватает, а на большие покупки надо копить, то в кредите нет ничего плохо. Главное - брать кредит так, чтобы размер ежемесячных платежей составлял не больше 30% от ваших доходов за этот же период.

Если вы еле сводите концы с концами, то кредит противопоказан. Он только ухудшит финансовое положение.