Билайн подвел итоги 2020 года

Фото: ТАСС

2020 год стал для Билайн годом рекордных инвестиций. Основные усилия оператор направил на улучшение качества обслуживания клиентов и на стабилизацию показателей операционной деятельности. Особое внимание уделялось развитию цифровых каналов и 4G-сервисов. Такие преобразования помогли компании сохранить, а в некоторых сегментах даже увеличить прибыль, несмотря на экономические сложности в период пандемии.

Общая выручка оператора в России демонстрирует небольшое снижение на 2% год к году в 4 квартале 2020, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими кварталами. Это обусловлено ростом продаж абонентского оборудования и продолжающимся ростом выручки в фиксированном сегменте и B2B, а также улучшением динамики сервисной выручки в мобильном сегменте.

В фиксированном сегменте сервисная выручка компании продолжила увеличиваться, продемонстрировав в 4 квартале увеличение на 7% год к году. Оператор отмечает, что это связано, в первую очередь, с тем, что абоненты продолжили активно пользоваться услугами Домашнего интернета. Абонентская база клиентов ШПД в 4 квартале 2020 года увеличилась на 8%.

Большую работу в 2020 году Билайн провел в столичном регионе. За этот период оператор утроил темпы строительства сети в Москве и построил более 10 000 новых базовых станций в столице. Особое внимание уделялось качеству связи в новых жилых комплексах, коттеджных поселках, а также по пути следования автомобилей и вдоль железных дорог.

Также всего за восемь месяцев компании удалось обеспечить 100% покрытие мобильным интернетом и голосовой связью все станции московского метро.

Фото: ТАСС

Чтобы по мере возрастающей нагрузки обеспечить абонентам высокую скорость и непрерывность соединения мобильного интернета оператор не только построил новую инфраструктуру, но также оптимизировал существующую сеть. В частности, Билайн перевел диапазон 2100 из 3G в 4G, что позволило расширить используемый частотный диапазон в технологии LTE с 30 до 45 МГц. В это, в свою очередь, привело к увеличению средних скоростей более чем на 30%, а максимальных – до 350 мбит/c.

Все эти действия оператора связаны, в основном, с возросшими потребностями клиентов. К примеру, мобильный трафик в сети 4G в Москве увеличился на 60% по сравнению с данными за 2019 год. Также уже треть клиентов начала использовать технологию VoLTE для голосовой связи, что в отличие от LTE помогает не только слышать собеседника, но и продолжать пользоваться во время разговора мобильным интернетом.

Согласно прогнозам, в первом полугодии 2021 года ожидается дальнейшее улучшение ключевых для компании Билайн операционных показателей, включая параметры качества сети и динамику абонентской базы, а также рост общей выручки компании в России год к году.