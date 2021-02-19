Задай вопрос о здоровье сердца: на бесплатной горячей линии проходят Дни кардиолога

Фонд ОРБИ был создан людьми, столкнувшимися в своих семьях с инсультом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На горячей линии фонда ОРБИ стартовали дни кардиолога. С 19 по 21 февраля 2021 любой желающий может абсолютно бесплатно получить консультацию врача и задать интересующий вопрос о здоровье сердца и сосудов.

На вопросы по номеру 8 800 707-52-29 в эти дни отвечают специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ).

Они готовы дать пояснения по вопросам о заболеваниях сердца, высоком артериальном давлении, проблемах с сердечным ритмом, а также по профилактике.

Напомним, что фонд ОРБИ был создан людьми, столкнувшимися в своих семьях с инсультом. Фонд занимается поддержкой медицинских организаций, способствует развитию компетенций медицинского персонала в регионах, а еще - занимается просвещением.

В фонде напоминают, что сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из основных причин смертности в России. И хотят изменить эту ситуацию. Чтобы как можно больше людей узнавали о способах профилактики инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также могли обратиться за поддержкой и консультацией - была запущена бесплатная горячая линия. Она функционирует при поддержке Фонда президентских грантов.

Графика: фонд ОРБИ

ВАЖНО

Дни кардиолога на горячей линии фонда ОРБИ

Когда: 19- 21 февраля с 12 до 18 часов по московскому времени.

Номер телефона: 8 800 707 52 29

Звонок бесплатный по всей России

КСТАТИ

Все, что нужно знать об инсульте: “Горячая линия” фонда “ОРБИ” помогает пациентам и их близким

Сюда за консультацией могут обратиться как близкие людей, столкнувшихся с этим заболеванием, так и те, кто хочет узнать о симптомах и профилактике инсульта (подробности)