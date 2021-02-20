Что сказали в сборной России после женской эстафеты на ЧМ-2021 по биатлону

Сборная России осталась без медалей чемпионата мира по биатлону 2021 в женской эстафете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2021 года в словенской Поклюке сборная Норвегии одержала победу в женской эстафете 4 по 6 километров. Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд стали чемпионками мира. Второе место у команды Германии, "бронза" ушла сборной Украины.

Российская команда не смогла выступить удачно, заняв лишь 11-е место. 1 штрафной круг при 7 дополнительных патронах - итог нашей четверки. За сборную России бежали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Евгения Павлова после окончания гонки была крайне эмоциональной:

- Самые отвратительные ощущения. Наверное, ни одной гонки не было, чтобы самочувствие было хорошее, как в Антерсельве. Это мой самый провальный старт в сезоне. Почему не говорила тренерам о своём состоянии? Не думаю, что у кого-то состояние лучше. По аналитике, все в одни ноги бегут. Что поменялось бы, не знаю, - говорит биатлонистка сборной России после завершения эстафеты в эфире "Матч ТВ".

Ульяна Кайшева на дистанции эстафеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению спортсменки, "горные" условия проведения турнира стали проблемой для команды:

- Что дальше? Уехать домой! Отдыхать и надеяться, что горы нас отпустят. Этапы на высоте уже не планируются. Думаю, это маленько переварим и всё должно стать на свои места. Дальше будем бороться после чемпионата мира — с таким состоянием даже на старт выходить не хочется, - подвела итог своей отповеди Павлова.

А вот Светлана Миронова поведала о своих планах до конца турнира. Впереди - только одна гонка:

- Удручает ли результат чемпионата мира? У нас всё-таки есть ещё одна гонка. Наверное, пока не стоит думать, что всё плохо. В принципе, не всё плохо. Просто чемпионат мира стартовал не так, как планировала. Но сложилось как сложилось. Задача на масс-старт? Максимальный результат — четыре нуля и очень быстро бежать.

Татьяна Акимова забегала на штрафной круг во время гонки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Своими эмоциями от итогов гонки поделился и тренер женской сборной по стрельбе Алексей Волков. Он дал характеристку работе на стрельбище каждой из спортсменок нашей "четверки":

- С чем связано у Тани, не знаю. Не видел её, надо будет спросить. Скорее всего, просто много суетилась. У неё не сразу встал доп, она его поправляла. Ну надо спрашивать у неё. На тренировках она справлялась. У Мироновой очень близко было. Можно сказать, габарит. Она работала сегодня неплохо, оптимально для неё. Павлова всё сделала правильно. Единственное, на последнем круге надо было не идти впереди сначала, а сразу вставать за немкой и дальше терпеть за ней, - сказал Волков в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Для женской сборной России на чемпионате мира остается только одна гонка - это масс-старт, который состоится завтра, 21 февраля.