Вирус против памяти

Наталья Васильевна Вахнина, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета

Человечество больше года живет бок о бок с коронавирусной инфекцией. Все мы знаем, что «ковид» вызывает поражение легких, образование тромбов, «выключает» обоняние и несет ряд других тяжелых последствий. Но как выяснилось, самое коварное из них оставалось незамеченным до недавнего времени. Коллектив ученых из университетов Кембриджа, Чикаго и других ведущих исследовательских центров Великобритании и США опубликовал исследование на основе опроса 84 тысяч респондентов, переболевших различными формами COVID-19. Результаты показали, что перенесенный коронавирус сказался на способности пациентов решать задачи, запоминать информацию, понимать текст или смысл слов.

В медицинской практике подобные случаи носят название когнитивных нарушений. Действительно ли COVID-19 их вызывает, насколько это серьезная и масштабная проблема в условиях пандемии, есть ли лечение для таких пациентов – об этом мы поговорили с Натальей Васильевной Вахниной, доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета.

- Наталья Васильевна, действительно ли у коронавируса имеются последствия, выраженные когнитивными нарушениями?

- Проблема действительно масштабная. На ухудшение памяти, снижение работоспособности, темпов мышления жалуются очень многие пациенты, перенесшие «ковид» . Средняя или тяжелая форма заболевания практически всегда сопровождается какими-либо когнитивными нарушениями. К сожалению, пока трудно оценивать результаты, поскольку подобных исследований было проведено не так много. Исследования дают достаточно разнообразные проценты, в зависимости от выбранной методики: но в любом случае, по имеющимся данным, от 40 до 80% пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, страдают нарушениями памяти и внимания.

- Интересно. А есть ли какая-то взаимосвязь между такими расстройствами и возрастом человека?

- Да, конечно. с возрастом у человека снижается уровень содержания нейромедиаторов – то есть неких веществ-«мессенджеров», которые передают сигналы между мозговыми клетками и, тем самым, регулируют умственную деятельность. Поэтому, конечно же, возрастные изменения влияют на появление нарушений памяти и внимания. При этом речь здесь идет не о слабоумии, то есть не о тяжелой форме, а о легких расстройствах, но Covid-19 тем и опасен, что усугубляет их течение. Есть данные, которые показывают, что у пожилых пациентов после острых состояний (примерно в 2/3 случаев) легкие когнитивные нарушения переходят в тяжелые. Таким образом, в первую очередь в группе риска находятся люди старшего возраста. Но столкнуться с нарушениями памяти и внимания по итогам перенесенной коронавирусной инфекции могут и более молодые пациенты: правда, вряд ли в тяжелой форме.

- А вообще с чем связаны пост-ковидные когнитивные нарушения? Это психосоматика, токсическое воздействие вируса на организм или что-то другое?

- Тут речь о комплексном воздействии. Во-первых, поскольку при коронавирусе наблюдается дыхательная недостаточность, из-за чего меньше кислорода поступает в мозг, могут нарушаться его функции. Во-вторых, уместно говорить и о токсическом действии самого вируса. В настоящее время доказано, что вирус проникает в мозг через нос, где «ползет» по структурам обонятельного нерва. Отсюда – человек перестает различать запахи в ряде случаев. Наконец, третий механизм – это сосудистые повреждения мозга. Инсульт у пациентов с COVID-19, особенно в тяжелой форме, – это очень частая ситуация.

Конечно, нельзя не сказать о психосоматических расстройствах. Заболевая потенциально еще не излечимым недугом, человек может испытывать стресс, тревогу. Кроме того, у пациентов после вирусных инфекций (не только после COVID) наблюдается астения, то есть синдром хронической усталости. Если депрессия, тревога и астения длятся продолжительное время, то это уже приводит к органическим изменениям в нервных клетках.

- Как лечатся такие нарушения у пациентов?

- Существует ряд препаратов, которые способствуют улучшению работы мозга, его нервных клеток. В результате действия таких лекарств активизируются межклеточные связи, что способствует улучшению памяти, возврату бытовых навыков, снижает ощущение общей усталости и т.д. Например, «Глиатилин» - итальянское лекарство, давно зарекомендовавшее себя как успешный препарат. Был накоплен большой опыт при его использовании в лечении, проведенные исследования показывают хорошие результаты. К тому же, «Глиатилин» отлично переносится организмом. Препарат выпускается в трех формах – в виде ампул для инъекций, в капсулах и в виде раствора для приема внутрь.

- Скажите, пожалуйста, как именно работает препарат «Глиатилин»?

- Препарат тем и примечателен, что не просто улучшает связи между мозговыми клетками, но и повышает их устойчивость к различным повреждающим факторам (в том числе при коронавирусе). Активное вещество данного препарата, холина альфосцерат, с одной стороны, доставляет в головной мозг важный нейромедиатор ацетилхолин, который отвечает за память, концентрацию внимания, правильность движений и другие когнитивные функции, а с другой – повышает их устойчивость к различным повреждающим факторам таким, как воспаление, токсическое воздействие вируса и т.д. Соответственно, меньше мозговых клеток погибает, больше выживет, между ними лучше передаются импульсы, благодаря которым человек и может осуществлять умственную деятельность.

При применении препарата было замечено, что он повышает способности пациентов к самообслуживанию, может уменьшать психические расстройства и т.д. После «короны» назначение «Глиатилина» очень оправданно, поскольку это лекарство значительно улучшает память и внимание, ускоряет мышление и, в целом, помогает пациенту восстановиться после перенесенной болезни. Но самое главное – лекарство имеет вполне понятный и универсальный механизм действия. Поэтому «Глиатилин» одинаково дает хороший эффект как при лечении пожилых пациентов, так – и молодых.

- Этот препарат эффективен не только в качестве лечения при последствиях ковида, но и при других причинах появления когнитивных нарушений?

- «Глиатилин» используется уже достаточно давно в медицинской практике и показания для его применения очень широкие. Это – инсульт и сосудистые поражения мозга, болезнь Альцгеймера, причем не только в легкой, но и в тяжелой стадии. Я, например, назначаю препарат также людям, увы, перенёсшим черепно-мозговую травму, нейроинфекции (менингит, энцефалит и т.п.).

Кстати говоря, самая частая причина когнитивных нарушений в молодом возрасте – это эмоциональное расстройство. Есть также и жалобы среди пациентов на нарушение внимания, памяти, бессонницу – они как раз одни из самых частых. Лечение этих состояний, коррекция таких жалоб вполне может проводиться с использованием «Глиатилина». В результате, наблюдается улучшение концентрации внимания, памяти у молодых людей при повышенных нагрузках. Комплексный эффект препарата будет очень полезен, он может использоваться наряду с другими лекарствами.

Второе мнение

В.В. Захаров, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета: ««Глиатилин» помогает преодолевать повреждения мозга вследствие инсульта или каких-либо других причин. При применении препарата нейроны устанавливают новые связи, восстанавливается целостность повреждённых клеток. Это называется нейропластичность – мозг старается преодолеть повреждение, которое получил. «Глиатилин» стимулирует эти процессы. В результате у пациента улучшается память и внимание, темпы мышления. После инсульта «Глиатилин» очень активно используется, и после COVID, я думаю, должен быть такой же позитивный эффект».

В.В. Захаров, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета

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