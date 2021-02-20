Птичий грипп H5N8 впервые передался человеку в России: опасно ли это

ЧП, которое потенциально могло бы стать началом новой эпидемии, случилось на птицефабрике на юге страны. Среди поголовья птиц случилась вспышка опасной инфекции, точнее, ее нового штамма — Н5N8. Фото: Shutterstock

ЧП, которое потенциально могло бы стать началом новой эпидемии, случилось на птицефабрике на юге страны. Среди поголовья птиц случилась вспышка опасной инфекции, точнее, ее нового штамма — Н5N8. Чуть раньше, осенью, он прокатился по птицефабрикам Польши, Венгрии и Словакии. Тысячи индеек и кур пошли под нож, чтобы не допустить распространения вируса. Однако тогда он людям не передавался, болели исключительно пернатые, хотя специалисты и отмечали, что этот штамм гриппа мутирует очень быстро.

И в России межвидовой барьер инфекция все-таки преодолела. Случилось это еще в декабре 2020 года: при первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике были проведены положенные мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи.

- Учеными центра «Вектор» выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему это стало известно только сейчас, спустя два месяца после события? Дело в том, что необходимо было убедиться, что нет никакой ошибки, прежде чем предупреждать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новой возникшей опасности, угрожающей людям.

- Это случилось несколько дней назад, как только мы стали абсолютно уверены в своих результатах, - объяснила главный санитарный врач.

- "Вектор" Роспотребнадзора уже разместил в международной базе GISAID данные полногеномного секвенирования вируса А(H5N8) с теми мутациями, которые позволили ему преодолеть межвидовой барьер", - добавила Попова.

Насколько велика опасность для жителей России? Санитарные врачи уверяют, что пока волноваться не нужно. Вспышка на птицефабрике случилась в декабре. Заразившиеся сотрудники уже поправились:

- Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким. Но вместе с тем нашим ученым удалось увидеть изменения в организме человека и иммунный ответ на встречу с этим вирусом у всех семерых работников этой птицефабрики. Сегодня они чувствуют себя хорошо, и в тот момент они чувствовали себя хорошо, заболевание закончилось достаточно быстро, - заявила на субботнем брифинге глава Роспотребнадзора.

Распространения заболевания удалось избежать. Зато теперь у российских ученых есть данные, чтобы начать разрабатывать тест-системы и вакцины от инфекции.

Как уберечься от птичьего гриппа?

Поскольку эта инфекция возникает время от времени, не лишним будет держать в уме рекомендации ВОЗ по профилактике заражения:

- Не трогайте диких и домашних птиц с признаками болезни — нахохлившихся, с опущенной головой, выделениями из ноздрей. Обязательно проговорите это с детьми, чтобы они не пробовали «спасать больную птичку».

- Если в вашем личном хозяйстве заболела птица, вызовите ветеринара.

- Избегайте контакта с трупами погибших птиц.

- Не используйте в пищу забитую из-за признаков болезни птицу.

- Храните в холодильнике яйца и курятину отдельно от других продуктов.

- Мясо птицы обязательно должно пройти достаточно термическую обработку — его опасно есть сырым или полусырым.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Сама болезнь — грипп птиц — известна свыше ста лет. Она описана ветеринарами в конце ХIX века под названием птичий тиф: у домашней птицы — кур, индеек — повышается температура, начинается понос, в ноздрях появляется эксудат. Инфекция поражает и диких птиц (особенно часто перелетных уток, например), и домашних. Может протекать как достаточно легко, так и тяжело, вызывая смерть всего поголовья в короткие сроки. Но до конца XX века от птичьего гриппа человечество несло лишь экономический ущерб. А в 1997 году впервые случился переход этой инфекции на человека. Это был штамм А(Н1N1). Летальность этой разновидности была 53%! То есть умирали более половины зараженных. На счастье, этот птичий вирус не передается от человека к человеку, поэтому счет погибшим за все эти 23 года шел на сотни, а не миллионы человек.

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