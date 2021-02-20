Более 80 млрд рублей инвестирует «Норникель» в развитие Норильска

Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Мероприятие состоялось в Доме Правительства РФ в присутствии заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

В этот день Правительство РФ, Красноярский край, Норильск и «Норникель» подписали два документа: четырехстороннее соглашение о сотрудничестве и документ о подготовке Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Четырехстороннее соглашение предполагает совместную работу сторон на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. В нем отмечены такие значимые проекты, как реновация жилищного фонда, строительство, ремонт и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, а также переселение граждан.

Рассматриваемый общий объем финансирования – 120,1 млрд рублей. Из них 81,3 млрд рублей – средства «Норникеля», 24 млрд рублей – федеральный бюджет, а 14,8 млрд рублей – средства консолидированного бюджета Красноярского края.

Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

«Данное соглашение пришло на смену предыдущему, десятилетнему документу, в ходе которого более 7 тысяч семей норильчан были отселены на материк в условия более благоприятного проживания, были построены детские сады, культурные и спортивные учреждения», – рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. – «Участие нашей компании в этом новом соглашении более активно, чем в предыдущем. И доля финансирования выделена в дополнение к уже тем программам и обязательствам, которые компания выполняет в регионах своего присутствия. Мы рассчитываем, что, хотя программа предусматривает перспективу до 2035 года, уже в первый отчетный период в этой программе, до 2024 года, мы сможем показать вполне конкретные результаты, которые норильчане почувствуют».

Бизнесмен подчеркнул, что компания еще до подписания нового соглашения в одностороннем порядке выделила миллиард рублей на проектирование реновации жилья и 850 миллионов на переселение – чтобы эти проекты продолжали реализовываться. Кроме того, Агентство развития Норильска при поддержке «Норникеля» уже разработало новый план застройки города, который сейчас находится на этапе согласования с местными властями.

«Норильчане ждали этого соглашения, мы готовились к нему, оно должно изменить жизнь города», – отметил глава Норильска Дмитрий Карасев. – «При этом считаю, что реализация мероприятий, которые записаны в соглашении, возможна только путем совместной работы – краевого руководства, правительства РФ, компании «Норникель» и местного самоуправления».

Норильск. Автор фото: Евгений ТУМАШОВ

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подтвердил, что представители федеральных властей будут активно участвовать в реализации соглашения: «Мы будем неотступно следить за пошаговым исполнением каждого мероприятия этой программы, чтобы все действия были совершены в срок, чтобы все было синхронизировано и, безусловно, все 120 миллиардов рублей, выделенных этой программе, принесли пользу жителям Норильска».