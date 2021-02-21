«Самая красивая супермодель»: Синди Кроуфорд накануне 55-летия похвасталась потрясающей фигурой

Синди Кроуфорд отметила 55-летие. Фото: Инстаграм.

Синди Кроуфорд 20 февраля отметила 55-летие. Накануне юбилея супермодель поделилась в Инстагарме своими снимками, сделанными во время фотосесии для глянцевого журнала. На фото она позирует в полосатом джемпере и трусиках от бикини с высокой талией.

Снимки наглядно демонстрируют, в какой отличной форме находится звезда. Длинные ноги, красивые волосы, безупречная кожа – Синди в свои годы сохранила молодость и обаяние. Это не могли не отметить ее коллеги по модельному бизнесу. Подруги – манекенщицы и актрисы забросали ее комплиментами.

«Ты в отличной форме», - написала модель Кристи Бринкли.

«Выглядишь потрясающе», - призналась Элль Макферсон.

«Оглушительно», - восхитилась актриса Элизабет Херли.

Поклонники поздравляют Синди с днем рождения и желают ей всегда оставаться такой же прекрасной. «Самая красивая супермодель», - пишут они.

Чтобы оставаться в такой форме, Синди соблюдает разумную диету, не ест ничего жирного, сладкого и соленого. Она отказалась от хлеба и почти не ест выпечку. При этом пять дней в неделю Кроуфорд придерживается строгих правил в рационе, но на выходные, когда она проводит время с семьей, дает послабление и разрешает себе побаловаться чем-нибудь вкусненьким.

- Если я хочу мороженое — я его съем. Но съем чуть-чуть, а не целое ведерко, - рассказывала звезда в одном из интервью.

Синди много тренируется в спортзале, хотя уже не так интенсивно, как раньше. Зато модель полюбила пешие и велосипедные прогулки, уверяя, что они заряжают ее энергией ничуть не хуже двухчасовых занятий в спортзале.

Красоту знаменитой мамы унаследовала ее дочь: 19-летняя Кайя Гербер - звезда модных показов и лицо самых известных брендов – от Chanel до Versace. Она много снимается для глянцевых журналов и пробует себя в кино. У Кайи есть старший брат Пресли, ему 21 год, парень тоже пытается сделать карьеру манекенщика.

Со своим мужем, бизнесменом Рэнди Гербером Кроуфорд счастлива в браке уже больше 20 лет. Рэнди тоже бывший манекенщик, а ныне – успешный бизнесмен. Он близко дружит с актером Джорджем Клуни. Друзья вместе основали алкогольный бренд, который они очень выгодно продали, выручив за бизнес по производству текилы почти миллиард долларов.