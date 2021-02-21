Не долларом единым. В какой валюте лучше хранить свои сбережения

Сравниваем, что дадут накопления в иностранных деньгах и выгоднее ли это, чем рублевые депозиты Фото: Shutterstock

Если кто-то решил хранить деньги в иностранной валюте, то, как правило выбирает для этого доллар и евро. Но есть и альтернативные варианты.

- Действительно, доллар и евро — самые крупные из резервных валют, - сказал kp.ru финансовый аналитик, основатель консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак. - В американских долларах мировые центральные банки хранят примерно 60% своих валютных резервов, в евро - порядка 20%. Но есть и другие интересные варианты. Например, набирает популярность китайский юань: в последние годы многие центробанки стали закупать его, хотя пока юань находится на пятом месте.

Эксперт предлагает обратить внимание и на другую азиатскую валюту - японскую йену. Оказывается, за последние 5 лет она стала лидером среди резервных валют по доходности по отношению к российскому рублю. Опередив доллар и евро.

- Если бы человек пять лет назад конвертировал рубли в йены, он зарабатывал бы в среднем 5,4% в год, - подсчитал Владимир Верещак. - А если бы кто-то доверился, например, фунтам стерлингов, то, наоборот, ежегодно терял бы 0,6%.

Впрочем, статистика за 10 лет более равномерна, и это аргумент в пользу планирования на долгий срок, отмечает собеседник. Но и по итогам 10-летнего марафона лидером снова стал не доллар и не евро, а швейцарский франк - со среднегодовой доходностью 10,3%.

Инвестиционная привлекательность — не единственный аргумент при выборе валюты, считает аналитик. Многие ориентируются на то, в каких деньгах собираются тратить деньги. Этим объясняется тот факт, что после доллара и евро следующей по популярности валютой является убыточный фунт: залежи британских денег — это кубышки тех, кто любит иногда прошвырнуться по Пикадилли.

Ну а те, кто не собирается тратить деньги по заграницам, могут выбрать, в чем хранить зарплату, исходя из показателей доходности (см. графику). Кстати, даже нынешние упавшие рублевые депозиты в сравнении с резервными валютами — не самый худший вариант.