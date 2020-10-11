Глава банка рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предсказать колебания валютных курсов бывает слишком трудно, поэтому лучше хранить сбережения в той валюте, в которой они позже будут потрачены, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

- Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем, - сказал банкир в беседе с РИА Новости.