Лондон вербует российских блогеров для борьбы с «режимом Путина»

Британское правительство ангажировало часть русскоязычных медиа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг, это все неправда. А высказаться придется - миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании», - прокомментировала сенсацию на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - В фокусе работы британцев, в частности, были «Медуза» и «Медиазона». Документов, раскрывающих лондонскую машину пропаганды, сотни.

Конфиденциальную информацию в интернет выложили некие хакеры. Поводов сомневаться в ее подлинности нет - документы содержат все характерные признаки принадлежности к британскому Форин-оффису. И из них следует, что Лондон сумел создать в русскоязычной части интернета целую сеть подручных авторов, которые за деньги публиковали там «правильные материалы», направленные на всемерное ослабление российской власти.

Оказывается, еще в 2018 году в Альбионе был разработан секретный проект «Инициатива «Честность», подразумевавший ведение агрессивной информационной войны с Россией. На обличение «российской дезинформации» было выделено около 10 миллионов фунтов. Они пошли на счета частных фирм, которые по указке Лондона через подконтрольные ему российские НКО должны были выискивать в наших СМИ и особенно в среде блогеров рунета подходящих людей, готовых в нужном ракурсе поднимать в своих материалах «острые социально-политические проблемы». Естественно, не бесплатно.

Среди клиентов оказались такие российские оппозиционные медиа-структуры, как «Медуза» и «Медиазона», а также целый ряд других СМИ. Среди опубликованных документов фигурирует отчет привлеченной Форин-оффисом компании «Цинк-Нетворк» о том, что ей удалось создать целую сеть «русскоязычных инфлюэнсеров» (наиболее точный перевод - «агентов влияния». - Ред.). Еще одна компания-подрядчик «Элбани» в документах сообщает, что обрабатывает русскоязычную молодежь в странах Балтии, которая сможет влиять на старшие поколения, чтобы воспитать в них «евроатлантическую идентичность». В этой связи большое значение придается «жесткому высмеиванию патриотических догм, насаждаемых Кремлем».

- Вообще-то давно не было сомнений, что бьющие в рунете волны яростных нападок на российские власти, наши традиции, общественные предпочтения, во многом генерируются из-за рубежа. Такие издания как «Медиазона», «Медуза» и иже с ними давно сидят на поводке у западников - и в политическом, и в денежном плане, - прокомментировал ситуацию для «КП» известный российский журналист, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

- Пророссийских блогеров и публицистов они не стесняются именовать «кремлеботами» и «пропагандистами», а себя стремятся выставить «независимыми борцами за справедливость». Хороша независимость! Да если бы подобное выяснилось в отношении западных журналистов, «сидящих на подачки из Москвы», у них уже на следующий день в домах все перевернули бы сотрудники спецслужб. А у нас с ними миндальничают. Например Радио «Свобода» в России уже на 20 миллионов рублей штрафов «наговорило», отказываясь признавать себя иностранным агентом. Но деньги платить не собирается.

Хорошо бы собрать представительное журналистское сообщество на заметной международной площадке, например в ЮНЕСКО, и честно поставить перед Западом эти вопросы. Интересно, что они отвечать будут, - сказал Малькевич.

От «КП» добавим, что британский МИД по поводу утечки второй день молчит. Да и от ушлых в иных делах «Медузы» и «Медиазоны» пока никаких комментариев не последовало. Как говорится, ждем-с...