Важнее любви: Каждый третий француз скорее откажется от секса, чем от смартфона

Молодежь готова отказаться от секса, но не от смартфонов. Фото: Shutterstock

Весьма пугающие результаты дало исследование, проведенное по заказу французского телекоммуникационного оператора Bouygues Telecom и приуроченное к прошедшему дню святого Валентина. Оказывается, гаджеты настолько глубоко проникли в нашу жизнь, что для многих общение с «цифровым другом» стало важнее даже инстинктов.

Так, 33 процента опрошенных респондентов, когда их спросили «Что, если бы тебе пришлось провести неделю без секса или телефона», отказались расставаться со смартфоном. При этом молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет настолько срослись с экранами, что 15 процентов из них отвечают на звонки и сообщения даже в моменты интимной близости.

Для многих из них день начинается и заканчивается гаджетом. Каждый четвертый француз вместо того, чтобы сказать «доброе утро» своему партнеру, бежит проверять уведомления на смартфоне. Каждая вторая пара общается со своими гаджетами после того, как ложится спать, а среди молодежи и вовсе — все 75 процентов. При этом 71 процент «оцифрованных» смотрит на экран, когда разговаривает со своим партнером или домочадцами.

Однако подавляющее большинство (61 процент) исследуемых все таки отдают себе отчет в том, что смартфон занимает слишком много места в их супружеской жизни, а 63 процента отвергают идею о том, что он мог бы «улучшить качество их супружеской жизни». Четверть из них и вовсе готовы разорвать отношения с ушедшим в виртуальную реальность партнером.

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