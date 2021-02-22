«Драка, поцелуи и коварная измена»: сестра Димы Билана выпускает уже второй клип

Певица Аня Белан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аня Белан (младшая сестра певца сохранила фамилию в первозданном виде, не стала менять одну букву, как знаменитый брат) выпускает уже второй сингл “Fumari” под псевдонимом Otana. Новый клип Ани снимала молодая команда режиссера Дениса Глотова, известного по работе с модными тиктокерами.

Новый клип Ани снимала молодая команда режиссера Дениса Глотова Фото: Михаил ФРОЛОВ

По сюжету клипа у Ани роман с актером Виталием Федориным (да, без страстных сцен с поцелуями не обходится нынче не один клип), который в итоге изменяет ей с другой девушкой. Через какое-то время герой Федорина видит Аню в клубе с симпатичным мулатом. Сцена ревности перерастает в драку, которую едва успевает разнять ведущий Первого Канала Алексей Шаранин. Последнему помогает в этом певица Анна Калашникова со своими подругами - блогером и продюсером Дианой Рудаковой и певицей Виолой Ершовой.

По сюжету клипа у Ани роман с актером Виталием Федориным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, специально для съёмок клипа Аня Белан изменила стиль, стала блондинкой. В ролике она предстаёт в образе роковой красотки - короткие кожаные шорты и сексапильные лифы подчеркнули стройные формы юной красотки.