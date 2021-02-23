Промоутер — о шоу «Короли ринга»: «Нужно избавлять общество от тюрьмы, и мы показали дорогу. Посмотрите на Вячеслава Дацика»

Вячеслав Дацик, который совсем недавно вышел из мест лишения свободы, нокаутировал камерунского чемпиона Тайсона Дижона Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

20-го февраля в Москве прошло, пожалуй, самое необычное боксёрское шоу «Короли ринга», главными действующими лицами которого стали непрофессиональные боксёры. Стронгмэн Михаил Кокляев провёл свой второй боксёрский поединок, на этот раз противостоял ему популярный блогер Артём Тарасов. Эпатажный боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, который совсем недавно вышел из мест лишения свободы, нокаутировал камерунского чемпиона Тайсона Дижона, а один из самых тяжеловесных самбистов России Максим Новосёлов сразился в битве титанов с ещё более массивным Денисом Вильдановым, который ранее побеждал в турнирах по пощёчинам.

Подобный формат турнира пришёлся по душе далеко не всем. Многие называли «Королей ринга» фрик-шоу и цирком, но промоутер турнира Владимир Хрюнов рассказал «Комсомолке», что организаторы боя добились своих целей и намерены продолжать проводить турниры подобного формата.

Владимир Хрюнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Последние 20 лет моя деятельность всегда вызывает какие-то оценки. В этот раз сначала был хейт, конечно. Но сейчас после шоу могу сказать, что вижу здоровую зависть и звонки из самых неожиданных мест, включая звонок Боба Арума (американский боксёрский промоутер, — прим. ред), моего будущего партнёра по 20-му Марта. Мы с Федерацией бокса России уже готовим новый вечер бокса на это число. Не собираемся останавливаться, решили, что такие шоу должны продолжаться.

Нужно двигаться дальше, брать американского блогера, драться с Тарасовым в Питере. Если хотите, мы научились правильно настраивать инструмент. Бокс — это же огромный ресурс, который возвращает людей к жизни. Тот же Дацик, о нём можно фильм снять. Меня же спрашивали, в продолжении какого фильма я бы хотел снять Кокляева, Дацика, Новосёлова? Я ответил: «Судьба человека». Таких ребят, как они, в России много. У нас есть целые регионы, которые вовлечены в это. Там открыто говорят, что живут одной мыслью: уже отсидел или будет сидеть. От тюрьмы нужно избавлять общество, и мы показали дорогу. Посмотрите на Вячеслава Дацика , какую прекрасную победу он одержал. Всё это точно будет продолжаться. Давайте объединяться и с помощью бокса двигаться дальше, — прокомментировал «Комсомольской правде» Хрюнов.

Владимир Хрюнов рассказал о каждом бойце, который выходил на ринг прошедшего вечера бокса. Для многих у промоутера уже есть планы на будущие выступления.

Российские боксеры Артем Тарасов и Михаил Кокляев (слева) во время бокса «Короли ринга» в Vegas City Hall. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

— Могу сказать, что мы не планируем делать реванш Кокляева с Тарасовым. С Артёмом мы сейчас обсуждаем детали сотрудничества, он обещал мне собрать полный стадион в Санкт-Петербурге. Михаила я бы хотел увидеть на одном ринге с Максимом Новосёловым.

Если говорим про Санкт-Петербург, то стоит упомянуть про Вячеслава Дацика. Он готов продолжать карьеру на боксёрском ринге. Я мечтаю, чтоб он стал Мастером спорта по боксу и сделал это в Питере, — рассказал промоутер.

Главным боем шоу стало противостояние, всё-таки, профессиональных боксёров. Чемпион WBA Gold Фёдор Чудинов подрался с подопечным легендарного Роя Джонса Айзеком Чилембой и добился ничьей. Вряд ли такой результат для Фёдора можно назвать положительным. Россиянин выходил на 10-раундовый бой в статусе фаворите. Но Владимир Хрюнов объяснил, почему результатом Чудинова можно быть довольным, как и всем турниром.

— Я не расстроен результатом Чудинова. Это спорт, не всегда случается выигрывать. Наоборот, Фёдор и Айзек показали прекрасный поединок. Чудинов показал, что он универсальный боец, у которого есть ключ к любому бойцу. Чилемба не его боец, он абсолютно не подходит ему, но Чидинов мастерски противостоял ему.

Мы добились того, чего хотели — привлекли аудиторию, которая не была знакома со спортом и боксом в частности. Мы действительно чувствовали интерес к себе. Это доказало, что бокс объединяет.