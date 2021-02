Ученые: общаясь с людьми, мыши поумнели

Умная мышь в мышеловку не попадется. Фото: Shutterstock

Европейские мыши умнее российских – к такому неутешительному для нас выводу подталкивают результаты, полученные немецкими исследователями из Института эволюционной биологии Макса Планка (Research Group Behavioural Ecology of Individual Differences, Department for Evolutionary Genetics, Max Planck Institute for Evolutionary Biology). Из трех видов, участвовавших в экспериментах – эдаких состязаниях на сообразительность, именно они показали наилучшие результаты.

Ученые проверяли гипотезу, согласно которой домовые мыши – синантропные, выражаясь научным языком, или, говоря проще, живущие рядом с людьми, попадают под их – людей – влияние. Заимствуя еду у своих «старших братьев», зверьки вынуждены проявлять осторожность и осмотрительность. Они прячутся, находят пути быстрого перемещения по дому и придумывают способы не попадаться в ловушки. Чем просто бесят.

Ведь цели у людей прямо противоположные – извести мышей.

Если гипотеза правильная, то мыши, синантропизация которых началась раньше, должны быть умнее своих «коллег», поселившихся в домах позднее.

Известно, что мыши потянулись к людям на Ближнем Востоке примерно 14 тысяч лет назад. От туда – на судах, перевозивших зерно и прочие товары, добрались до Европы, образовав, в итоге, три популяции – западных домовых мышей (M. m. domesticus), восточных домовых, которые сблизились с населением Балкан, и восточно-азиатских домовых (M. m. castaneus). Синантропизация первых началась как раз те самые 14 тысяч лет назад, вторых - около 8 тысяч лет назад, третьих еще позднее – примерно на 4 тысячи лет.

Аня Гюнтер (Anja Guenther) и ведомые ею коллеги добыли домашних мышей всех трех популяций - 148 штук, взрослых самцов и самок. Рассадили по клеткам и вынудили решать разнообразные логические задачи. Решив правильно - что-нибудь открыв, передвинув, подтянув, зверьки добирались до еды.

Западные домовые мыши справлялись с заданиями быстрее всех. Успех сопутствовал им в 80 процентах случаев.

Восточные мыши едва решали половину задач, восточноазиатские - еще меньше. И еще медленнее.

Очевидный вывод: гипотеза верна. Близость людей способствует весьма стремительному развитию когнитивных способностей. По крайней мере, у мышей. О чем ученые сообщили в журнале Proceedings of the Royal Society B.

КСТАТИ

Люди и мыши очень похожи

В свое время ученые Иерусалимского университета (Hebrew University of Jerusalem) под руководством профессора Итаи Баба (Itai Bab) выпустили «Микротомографический атлас мышиного скелета» (Micro-Tomographic Atlas of the Mouse Skeleton), впервые рассмотрев мышей в мельчайших подробностях - до самых крошечных косточек размером в доли миллиметра. И обнаружили: у них – у мышей - почти человеческие скелеты.

- Очень много принципиального сходства, - уверял Итаи Баб, - если, конечно, не брать во внимание особенности костей лица, ступней, а также не учитывать масштабы. И хвост.

По словам ученого, у нас с мышами и общие патологии костной ткани - болеем одинаково.

Человек не сильно отличается от мыши и с точки зрения генетиков. Группа исследователей из США и Великобритании определила: длина мышиного генетического кода - 2,5 миллиарда пар нуклеотидов - лишь немного отстает от человеческой, насчитывающей 2,9 миллиарда пар. У нас с мышами примерно по 30 тысяч генов, 80 процентов из которых вообще одинаковые. А 99 процентов - очень похожи. Обезьяны - даже самые человекообразные - до такого сходства не дотягивают.

И самое главное: не какая-то там обезьяна, которую прочат нам в предки, не собака - друг человека, а именно мышь стала героиней множества сказок: «Репка», «Курочка Ряба» и прочих. Да взять хотя бы Дюймовочку, спасенную от голода и холода человекоподобной мышкой-норушкой. А очеловеченные мыши - не просто персонажи любимых мультфильмов - звезды экрана: Микки Маус, Джерри, «дружки» кота Леопольда. Стюарт Литл прославился и в игровом кино. Не кроется ли секрет столь удивительной популярности, если не сказать любви, в том, что у людей и в самом деле много общего с мышами? Больше, чем может показаться на первый взгляд.