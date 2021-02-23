Дочь Заворотнюк показала свою новую квартиру в центре Москвы

Анна Заворотнюк обживает свое новое гнездышко. Фото: Инстаграм.

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала поклонникам, что переехала из родительского особняка в собственную квартиру. В апартаментах долго шел ремонт, но теперь девушка, наконец, может обживать свое новое гнездышко. В сторис Анна показала, как выглядит ее жилище: это красивая, просторная квартира в самом центре Москвы.

В гостиной царят золотистые тона. Фото: Инстаграм.

Апартаменты Анны состоит из спальни, ванной комнаты и гостиной, совмещенной с кухней. Дочь актрисы сама выбирала дизайн интерьера, отдав предпочтение светлым оттенкам, чтобы комнаты визуально казались больше. Анна рассказала, что в квартире наконец-то повесили шторы, и она стала выглядеть еще уютней.

В гостиной царят золотистые тона, отчего комната кажется наполненной солнечным светом. В комнате пока минимальный набор мебели. С потолка свисают красивые подвесные светильники. Для спальни девушка выбрала более холодные цвета.

Для спальни Анна выбрала более холодные цвета. Фото: Инстаграм.

Анна училась в Нью-Йорке, в престижном университете «Расе University», но оставила занятия, чтобы быть рядом с заболевшей мамой. Дочь актрисы собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование», но вынуждена была прервать учебу и вернуться в Россию. К слову, в США Анна встретила свою любовь – ее бойфренд тоже из России, учился в Америке, а сейчас вернулся в Москву. Так что, возможно, обживать новую квартиру она будет не одна.

С потолка в гостиной свисают подвесные светильники. Фото: Инстаграм.

Напомним, Анастасия Заворотнюк борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию, сейчас у нее наступила ремиссия. Анастасию поддерживают муж – Петр Чернышев, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года.

В Инстаграме Анна недавно рассказала, что ей нелегко справляться с грузом эмоций, обрушившихся на нее из-за болезни мамы. Девушка даже вынуждена была записаться к психологу. Консультации врача помогают ей сохранять душевное равновесие.

Анна училась в Нью-Йорке, в престижном университете «Расе University», но оставила занятия, чтобы быть рядом с заболевшей мамой. Фото: Инстаграм.

- Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели, - написала Анна в Инстаграме. - Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу.