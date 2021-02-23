Известный актер раскрыл главную тайну Андрея Мягкова

Актер Андрей Мягков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

После смерти актера Андрея Мягкова 18 февраля многие говорили о скромности и закрытости звезды фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служебный роман". Действительно, артист никогда не распространялся о своей личной жизни, не ходил по скандальным шоу, не жаловался на тяжкую долю и прожил более 55 лет с одной женщиной - актрисой Анастасией Вознесенской. Меж тем закрытости Андрея Васильевича есть объяснение.

Станислав Садальский раскрыл главную тайну Андрея Мягкова. "Он всегда был таким. Настоящий ленинградец - самодостаточный и очень интеллигентный. В нем жила главная чеховская черта - никого не тревожить своими бедами, беречь покой других", - написал актер в блоге.

По словам Садальского, Мягков с родителями пережил пережил три самых страшных года в Ленинграде. "Андрей - блокадный ребенок. Когда блокаду сняли, и семьи стали эвакуироваться по воде, случилась история, которую Андрей помнил всегда. Он с папой сел в катер, а маме с сестрой не хватило места. Тогда они всей семьей решили остаться на берегу и дождаться следующего. На их глазах посередине Невы отплывший катер разбомбило прямым попаданием… Мне кажется, здесь причина некой замкнутости Андрея - в таком тяжелом, блокадном детстве", - поведал артист.

Одним из увлечений Мягкова было рисование. "У него есть изумительные портреты Ефремова, Волчек. Последний он подарил Галине Борисовне, я его видел", - подчеркнул Станислав.

Кстати, мало, кто знает еще об одном факте биографии Андрея Васильевича. Певец Эдуард Хиль был его родственником. "Помню, мы с «Современником» были на гастролях в Ленинграде, и он к нам пришел за кулисы. Хиль тоже прекрасно рисовал и когда-то собирался стать вовсе не певцом, а художником. Послал своему дяде из Ленинграда пару своих рисунков, и тот посоветовал поступать в Мухинское училище. Но с училищем не сложилось. Эдуард пошел учиться в Ленинградский полиграфический техникум, где преподавали родители Андрея Мягкова", - добавил Садальский.

Мягков сам себя считал счастливым человеком. "У него была его любимая Ася, его живопись, его книги. К слову, и писателем он стал из-за Аси - она обожала детективы, перечитала все, и Андрей начал сочинять новые книги - для нее", - резюмировал Станислав.

Ранее друзья Мягкова в ходе прошедшей в МХТ имени Чехова церемонии прощания с артистом рассказали про его главную семейную тайну. На одном из выступлений Вознесенской стало плохо, у нее случился инсульт. Артистка больше не смогла играть на сцене. Супруг, будучи востребованным актером театра и кино, покинул сцену ради того, чтобы ухаживать за больной женой и все время быть рядом с ней.