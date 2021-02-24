Деньги ваши, слова наши

Создатель "Проект.медиа" Роман Баданин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Связи ряда представителей некоторых «либеральных» медиа, работающих на территории нашей страны, с зарубежными кураторами, большим секретом давно не являются. Но некоторые случаи, как показало расследование Федерального агенства новостей (ФАН), особенно показательны.

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

Увидели свет доказательства того, кто и как создал «Проект.медиа», возглавляемый известным журналистом Романом Баданиным.

Выпускник истфака МГУ, Роман полтора десятка лет проработал в нескольких популярных сетевых изданиях и на телеканале «Дождь». Четыре года назад его пригласили на спецкурсы по журналистике в американском университете в Стэнфорде.

К этому учебному заведению существует многолетний предметный интерес ЦРУ, АНБ и Пентагона. Гранты или иная поддержка (например, информационная) от этих структур помогали немалому числу выпускников престижного университета. От создателя Google Сергея Брина до главного редактора The Daily Beast Джона Авалона. Авалон не делает секрета, что некоторые публикации его издания «навеяны» спецслужбами.

А ряд статей «Проект.медиа» Баданина «навеяны» тесной дружбой с The Daily Beast – они делали совместные публикации.

Баданин жил и учился в США на стипендию Джона Найта в 95 тысяч долларов. Официально средний ее размер составляет 70 тысяч долларов, а максимальный – 85 тысяч. Но русский журналист, который не раз заявлял о желании остаться в Штатах, наверное, заслуживал особого внимания и поддержки. Но Роман нужен был не в Америке, он нужен был в России. И нужду эту испытывали явно не российские читатели. В 2018-м на родине он запускает интернет-издание «Проект.медиа».

Проживание Баданина в Штатах оплачивалось за счет стипендии Джона Найта в размере 95 тысяч долларов. Это стало известно благодаря судебному делу в округе Колумбия о получении журналистом иммигрантского статуса на территории США. Фото: РИА ФАН

Баданин говорил о самостоятельном поиске средств на этот сетевой ресурс. В реальности финансирование шло от «Национального фонда в поддержку демократии» (NED) и «Европейского фонда за демократию» (EED). Первый создан конгрессом США с подачи ЦРУ, которому финансировать напрямую НКО в других странах становилось все менее удобно. О чем прямо заявлял Карл Гершман, президент NED, который получает для этого фонда 100 млн долларов от конгресса ежегодно.

До 2015-го данный фонд активно работал и в России. Но был признан нашей Генпрокуратурой нежелательной организацией. А это штрафы от 15 до 100 тысяч рублей и даже лишение свободы от 2 до 6 лет при повторном нарушении. Естественно, основатель «Проект.медиа» не только не афишировал, но и пытался скрывать источники своего финансирования. И, создавая три года назад свой интернет-ресурс, не мог не понимать, что получает «помощь» от организации, в его стране нежелательной. Как нежелательной был признан и Европейский фонд за демократию EED, в совет которого входят сотрудники Европейской службы внешних связей, (а ей подчиняются, в том числе, и Разведывательный ситуационный центр Евросоюза).

КОНТРОЛЬ КУРАТОРОВ

Баданин вел переписку со своими кураторами. Из нее следует, что Проект был под их полным контролем – они поставляли «данные» и вбросы, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в России, а «автор» и привлеченные им профи отрабатывал полученные средства и информацию в «Проект.медиа».

Любопытно, что другой «свободный» российский интернет-проект The Bell получил 100 тысяч долларов от спонсора, зарегистрированного там же, где и компания-спонсор Баданина.

Роман получал прямые указания от группы сотрудников NED, которые направляли «расследования». Этот фонд оплатил и юридические услуги при регистрации «Проекта». Причем Баданину стать основным учредителем не дали – не слишком-то высокое доверие. А главным учредителем стала гражданка Штатов Ирина Сербина. Также выпускница Стэнфорда, она занималась регистрацией компаний по запросу спецслужб США.

Ну и кто же вложился в «Проект.медиа»? Кроме 40 тысяч долларов от NED и 240 тысяч от ЕЕD, 50 тысяч выделил фонд «Среда» Бориса Зимина. Еще 170 тысяч, недостающих до необходимого полумиллиона, Баданин получил от «третьих лиц». От таких сомнительных, что Роман в своей переписке с кураторами выражал сомнение и страх от возможной работы с ними.

Фирмы-прокладки нередко используются спецслужбами для «малозаконных» операций. И то, что подобные структуры привлекали к финансированию «Проекта» Баданина, лишь подчеркивает отношение к нему его кураторов - Романа держали на крючке, чтобы он прямо выполнял указания, не позволяя самодеятельности. Когда же от каких-то публикаций он пробовал отказаться или требовал дополнительные суммы, кураторы напоминали ему, что просто могут «сдать» его.

Среди кураторов «Проект.медиа» и Романа Баданина – штатные сотрудники NED Илья Горелик, Александр Стеймер, Нияра Алахунова. Они контролировали передачу информации «Проекту» от спецслужб. Им должен был отчитываться за исполнение главред. И все «расследования» - в общем, их рук дело, а точнее, стоящих за ними разведструктур. Официально эти кураторы являются «офицерами фонда». Некоторые работали в странах, где возникали массовые протесты и смены режимов.

В частности, Нияра Алахунова с 2008 по 2013 годы трудилась в Кыргызстане ( в 2010-м там свергли президента Бакиева).

Но традиции поддержки «оппозиций» у NED давние. Это и «Солидарность» в Польше, и «Хартия 77» в Чехословакии, и «Отпор» в Сербии. А в 2000-х фонд поддерживал молодежные движения, активно участвовавшие в «арабской весне».

Выпускник Колумбийского университета, бакалавр по российским и восточноевропейским исследованиям, сотрудник фонда Джефф Ярборо, некогда завербовавший Нияру Алахунову, через нее контролировал и Баданина.

В досье Wikileaks Ярборо упоминается как вероятный соорганизатор ряда цветных революций. Не исключено, учитывая его опыт, что информационная стратегия «Проекта» была возложена именно на него, а «офицеры фонда» собирают и поставляют информацию, способную оказать влияние на аудиторию в России.

Кто на Западе финансирует "расследования" о российских властях Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

СЕРЫЕ КАРДИНАЛЫ

Но кроме кураторов «Проекта» есть и те, кто негласно им руководят. Предположительно, это сотрудники Уилл Райт и Дилан Майлс-Примаков. Первый, как полагают, предложил Баданину стать посредником при распределении денег в «третью организацию». Она, вероятно, должна была остаться в России неизвестной.

Уилл Райт и до «Проекта» создавал ресурсы, имеющие антироссийскую направленность. В том числе, публикующие материалы с призывами к свержению действующей власти. Поддерживал публикации Центра Ходорковского. Ну, а «Проект» Баданина с изданием «Досье» Ходорковского выпускал совместные материалы.

Направленные, понятно, отнюдь не на укрепление России.

Иногда руководство Баданиным переходило к Дилану Майлс-Примакову, который сейчас сотрудничает с Фондом «Свободная Россия» (нежелательной в России организацией). Который создан структурами Сороса при участии Ходорковского.

Все вышеперечисленные лица и структуры и дают возможность «Проекту» публиковать «расследования», цель которых – не донести правду до российского читателя, а раскачать ситуацию в стране, в которой этот читатель живет.

С «Проектом» сотрудничали журналисты ряда российских изданий, которые позиционируют себя как оппозиционные. К созданию графиков и фальшивых переписок привлекались специалисты из-за рубежа. Некоторые материалы от спецслужб были «строго конфиденциальны», и оказались получены с «закрытой почты» мессенджеров. А некоторые имели фейковый характер (недостоверность публикаций «Проекта», основанных на таких «сливах» признавал Мосгорсуд в 2018-м году).

И каждый материал «Проекта» преследовал конкретные политические цели. Направленность очевидна– создание дестабилизирующей атмосферы в России.

А роль Романа Баданина во всем этом – явно не роль героя. Вероятный ущерб от подобных «проектов» для страны, где он родился и вырос, сейчас даже сложно оценить…

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