Мигрень при беременности: симптомы и лечение

Более 70% беременных женщин принимают рецептурные и безрецептурные препараты во время беременности. При этом информация о безопасности приема таких препаратов в этот период зачастую отсутствует. Именно поэтому врачи и пациентки используют различные лекарственные препараты не в соответствии с заранее разработанной и согласованной стратегией контроля мигрени, а принимая решение зачастую уже в начале очередного приступа мигрени.

В статье представлена подробная и систематизированная информация об особенностях течения, а также правилах управления мигренью в период беременности. Приведены рекомендации по разработке стратегии оптимального купирования приступов и профилактической терапии. Следование таким рекомендациям позволит женщинам адекватно подготовиться к беременности, избежать приема небезопасных препаратов, сохраняя при этом оптимальный контроль над частотой и длительностью приступов мигрени в этот период.

Что такое мигрень?

Мигрень – широко распространенная первичная форма головной боли, которая проявляется в виде повторяющихся приступов, часто сопровождающихся тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией. Распространенность мигрени у женщин более чем в два раза превышает этот показатель у мужчин, а наибольшая распространенность мигрени у женщин приходится на репродуктивный возраст. Поэтому вопросы планирования беременности, а также правила приема препаратов для обезболивания приступов и профилактического лечения мигрени во время беременности являются наиболее актуальными на приеме у невролога-цефалголога.

Течение мигрени в период беременности

В период беременности у 50-70% женщин наступает улучшение течения мигрени без ауры. Приступы мигрени становятся мягкими, крайне редкими, а у большинства женщин в этой группе мигрень полностью исчезает. Улучшение наступает после окончания I триместра, начиная с 12-14 недели беременности. Это связано с тем, что к началу второго триместра наступает стабилизация уровней эстрогенов, уровень эстрогенов растет, а его колебания прекращаются (Рис. 1). Мигрень с аурой во время беременности прекращается реже – приблизительно у 40% пациенток.

В то же время, в случае сохранения приступов мигрени и головной боли в этот период необходимо определить форму головной боли. Тревожными симптомами головной боли в период беременности являются:

• Появление новой необычной головной боли

• Резкое учащение приступов мигрени

• Присоединение новых, необычных, симптомов головной боли, включая нарушение зрения, афазию, появление нарушения чувствительности или парезов в конечностях

• Появление мигренозной ауры у пациенток с предшествующей мигренью без ауры

• Повышение артериального давления во время головной боли

• Появление судорог.

Наличие активной мигрени в период беременности не влияет на течение самой беременности и развитие плода, однако повышает риск преэклампсии и гестационной артериальной гипертензии. Более того, сохранение активной мигрени, особенно мигрени с аурой, в период беременности повышает риск острых нарушений мозгового кровообращения, поэтому в таких случаях необходимо строгое наблюдение у врача невролога-цефалголога.

Купирование приступов мигрени у женщин

Подбор лекарственной терапии для женщин c мигренью в период беременности вызывает значительные сложности. Тяжесть мигрени может быть особенно высокой на протяжении I триместра беременности. Развернутые некупированные приступы мигрени зачастую сопровождаются тошнотой, рвотой и приводят к ненужным страданиям и развитию обезвоживания, особенно у людей, страдающих ранним гестозом. Несмотря на стремление избегать приема лекарственных препаратов, особенно на ранних сроках беременности, для минимизации риска для развития плода, многие женщины начинают бесконтрольно принимать анальгетики. Поэтому важность профилактического лечения мигрени, предварительного консультирования и обучения будущих мам невозможно переоценить.

Небеременным женщинам рекомендуется принимать лекарства для купирования приступов мигрени как можно раньше, не позднее 1 ч после начала приступа. Такой подход позволяет максимизировать вероятность быстрого и полного прекращения приступа мигрени в короткие сроки. Беременность является единственным периодом в жизни женщины, когда этой рекомендацией можно временно пренебречь.

Женщинам, стремящимся минимизировать объемы употребляемых лекарственных препаратов, можно рекомендовать использование ступенчатого подхода и начинать с нелекарственных методик таких как:

• БОС-терапия,

• иглоукалывание,

• мануальные техники,

• психотерапия.

Наиболее интересным и перспективным методом лечения головной боли во время беременности и мигрени является ботулинотерапия. Суть этого метода заключается в профилактике. Перед тем как забеременеть, женщине проводятся инъекции одного из препаратов ботулотоксина (возможно неоднократное введение в течение года). Такое профилактическое лечение может значительно снизить частоту и интенсивность приступов мигрени на срок до шести месяцев. А также, большую роль в нелекарственных подходах к лечению мигрени играют методы нейростимуляции. Единственный зарегистрированный в России прибор для неинвазивной чрескожной стимуляции надглазничного нерва Сefaly (Цефали®) был специально разработан для лечения мигрени и может стать хорошей альтернативой лекарствам для купирования приступов мигрени. Использование прибора Cefaly в самом начале приступа позволяет снизить интенсивность головную боль и в ряде случаев полностью купировать приступ.

Препараты при мигрени у женщин

Если женщина решает не использовать анальгетики, приоритетными становятся меры борьбы с тошнотой для того, чтобы избежать обезвоживания. В таком случае беременным следует избегать сильных запахов и пить больше жидкости, например, соки, разведенные водой в пропорции 1:1. Чувство тошноты также можно уменьшить, съедая легко усваиваемую пищу, например, сухое печенье, яблочное пюре, бананы, рис, макароны. Также может использоваться метоклопрамид или ондансетрон.

Несмотря на то, что в целом парацетамол менее эффективен для купирования острого приступа мигрени, чем ацетилсалициловая кислота и нестероидные противовоспалительные препараты, его безопасность в период беременности выше. Кофеин является важным дополнением к анальгетикам, обладает способностью усиливать анальгетический эффект. Добавление 100 мг кофеина к анальгетику усиливает его эффект в 1,5 раза. Безопасность применения нестероидных противовоспалительных средств неоднозначна . Их применение в I триместре может быть связано с повышением риска прерывания беременности и врожденных аномалий. Прием таких препаратов и аспирина в третьем триместре может привести к преждевременному закрытию ductus arteriosus. По этим причинам использование нестероидных противовоспалительных средств должно быть ограничено II триместром. Особенно важно прекратить их прием после 32 нед. Прием аспирина в высоких дозах также может повышать риск кровотечения.

Триптаны являются наиболее эффективными анальгетиками для купирования приступов мигрени. Безопасность использования триптанов во время беременности оценивается по регистрам беременности, где для суматриптана на данный момент накоплен огромный объем данных. Несмотря на запрет на их использование в официальной инструкции по применению, не получено данных, свидетельствующих о повышении риска врожденных мальформаций при использовании суматриптана.

Женщинам, принимавшие триптаны на ранних сроках беременности (не зная о своей беременности), необходимо сообщить, что вероятность негативного воздействия на плод крайне мала. Пациенткам, у которых наблюдаются тяжелые приступы мигрени, приводящие к серьезному нарушению трудоспособности, страданию и рвоте, можно рекомендовать использование триптанов в период беременности. На данный момент эта информация не включена в официальные рекомендации по лечению мигрени, однако данные о безопасности суматриптана представлены в форме анализа огромного числа наблюдений и рекомендаций экспертов. В то же время разные триптаны могут различаться по безопасности.

Преднизолон может использоваться только в качестве средства «скорой помощи» в случае развития длительного и тяжелого приступа мигрени . Использование преднизолона предпочтительно, по сравнению с дексаметазоном, так как последний лучше проникает через плаценту. В качестве средства «скорой помощи» для купирования тяжелых приступов могут применяться блокады затылочного нерва с лидокаином, бипувакаином и/или стероидом вследствие периферического введения лекарств.

Консультация невролога-цефалголога

Если вы планируете беременность или уже беременны и при этом страдаете приступами мигрени или головной боли, вам помогут подобрать эффективную терапию в специализированной Клинике головной боли и вегетативных расстройств им. академика Вейна. Клиника является клинической базой ПМГМУ им. Сеченова.

Авторы статьи:

Латышева Нина Владимировна, д.м.н., доцент кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Филатова Елена Глебовна, д.м.н., профессор доцент кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Наприенко Маргарита Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры интегративной медицины ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

www.veinclinic.ru

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