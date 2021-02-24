Госдолг России вырос на 40%. Но это не страшно

Кризис на дворе, брать взаймы – обычное дело. Главное, не переборщить с займами Фото: Shutterstock

Счетная палата опубликовала отчет «Об исполнении федерального бюджета за январь-декабрь 2020 года». Среди главных выводов – рост государственного долга на 39,9%. За прошлый год он увеличился на 5,4 трлн рублей - до 18 трлн 985 млн рублей. Вырос как внешний (займы у других стран), так и внутренний долг (у своих граждан через государственные ценные бумаги).

Аудиторы озвучили главную причину роста госдолга (которая, впрочем, и так на поверхности) – в прошлом году Россия активно занимала деньги для борьбы с пандемией и экономическим кризисом.

- Расширение заимствований и долга стало особенностью реакции на текущий кризис, - приводит Счетная палата слова Натальи Акидиновой, директора института «Центр развития» Высшей школы экономики. - Тем не менее, уровень долга относительно ВВП остался на безопасном уровне.

В Минфине тоже не видят ничего страшного в росте госдолга: кризис на дворе, брать взаймы – обычное дело. Главное, не переборщить с займами.

- Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако его показатели не превысили безопасный уровень, - прокомментировала доклад Счетной палаты пресс-служба Министерства финансов. - Год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4%. При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными.

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