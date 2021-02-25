Наследником Усамы бен Ладена стал боевик по прозвищу Меч возмездия

У Усамы бен Ладена появился преемник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как ни печально об этом говорить, но в скором времени нам придется вновь читать в новостных сводках про кровавую жатву боевиков из практически пропавшей из повестки дня «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Почти поверженный фундаменталистский спрут готовится всплыть из глубин забвения под руководством нового лидера - 60-летнего Мухаммеда Ибрагима Макауи, также известного как Саиф Аль-Адель. По данным западных, разведок Меч возмездия (псевдоним террориста) практически вырвал власть из рук Аймана Завахири, который, вероятнее всего, уже мертв, - пишет британская «Daily Mirror».

По мнению экспертов, под руководством Аль-Аделя террористическая сеть станет даже более опасной, чем была на пике своего могущества — в момент атак 11 сентября 2001-го.

И, надо сказать, что причины для беспокойства действительно имеются. Саиф аль-Адель, в отличие от Завахири и даже Усамы, человек не просто идейный, а имеющий за своими плечами богатый военный и полководческий опыт. Еще бы - бывший египетский генерал прослыл как блестящий и безжалостный стратег.

Поговаривают, что еще при бин Ладене, личную охрану которого он возглавлял, Саиф принимал непосредственное участие в планировании и осуществлении терактов. Именно ему приписывают взрывы в посольствах США в Найроби и Дар-эс-Саламе 1998-го, в результате которых погибли 224 человека. Бывший генерал и сам не раз брал в руки оружие, например, когда участвовал в битве против спецназа США в Сомали 1993-го. Тогда погибли 19 американцев и до 2 тысяч сомалийцев.

Кроме того, аль-Адель в свое время предложил Осаме сотрудничество с основателем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка) Абу Мусабой аль-Заркави.

По данным британских журналистов, после перехвата правления у Завахири, новый «террорист номер один» уже успел изменить принцип набора новых боевиков и отдает предпочтение бывшим профессиональным военным из числа успевших поучаствовать в операциях «Исламского государства».

Так что поводы для беспокойства — более чем серьезные.