11 сентября: теракт или провокация спецслужб

Основатель террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен в своём видео от 29 октября 2004 года сообщил о своей причастности к произошедшему.Фото: EAST NEWS

9/11 — так в американской традиции называют катастрофы 11 сентября 2001 года. Крупнейший в истории теракт унес почти три тысячи жизней. Расследование официальной комиссии продолжалось с 2002 по 2004 год, причем 28 страниц отчета засекречены до сих пор. Всевозможные домыслы начались почти сразу: дескать, на самом деле башни-близнецы взорвали американские спецслужбы…

1. Силовики знали многое. Или всё?

Итак, боевики запрещённой во многих странах организации «Аль-Каида» легально приехали в США и угнали четыре пассажирских самолёта. Два из которых направили в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ), один — в здание Пентагона (Минобороны США), а ещё один, совершив странные манёвры, разбился в Пенсильвании. В дальнейшем расследование показало, что ЦРУ давно знало о причастности многих из этих людей к терроризму, но пограничной службе информацию не передало, благодаря чему джихадисты беспрепятственно въехали в Новый Свет.

Основатель террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен в своём видео от 29 октября 2004 года сообщил о своей причастности к произошедшему.Фото: EAST NEWS

А меньше чем через месяц после трагедии, 7 октября 2001-го, американцы вторглись в Афганистан, чтобы «покарать террористов». В марте 2003-го они вошли в Ирак, также объясняя это необходимостью защиты от «внешней угрозы» — на этот раз в виде так и не найденного «химического оружия Саддама Хусейна». Натовские контингенты остаются в обеих странах до сих пор, однако хаос на Ближнем Востоке лишь усилился, а теракты по-прежнему гремят по всему миру… Но за эти 16 лет Пентагон потратил на армейские нужды почти 6 триллионов долларов, немалая часть которых прошла через карманы близких к военно-промышленному комплексу «вашингтонских ястребов» (тех самых, кто сейчас поддерживает Хиллари Клинтон в борьбе за президентский пост). Так что, по мнению конспирологов, мотив подготовить теракт или как минимум не препятствовать ему у американских силовиков действительно мог быть.

2. Взрывчатка?

Главный аргумент теории «контролируемого сноса» — сами видеоролики с горящими башнями, где отчётливо видно, что «близнецы» рушатся, оседая внутрь со скоростью свободного падения, как будто кто-то разом «подрубил» все несущие конструкции.

Объятое пламенем здание Всемирного торгового центра.Фото: REUTERS

В 2009 году международная группа исследователей опубликовала в научном журнале «Open Chemical Physics» статью о результатах химического анализа обломков ВТЦ, где были выявлены фрагменты термита — горючего вещества, способного прожечь сталь. Как известно, её температура плавления — порядка 1500 градусов, тогда как температура горения авиационного топлива при нормальных условиях — лишь около 1000 градусов…

В то же время доклад официальной комиссии и не утверждает, будто металлоконструкции именно расплавились. По мнению чиновников, причиной обрушения стало «ослабление стального каркаса здания в ходе пожара в сочетании с повреждениями, вызванными воздействием самолётов». Правда, собственный анализ тех же обломков на предмет наличия каких-либо взрывчатых веществ «Комиссия 9/11» почему-то не провела.

3. Подземный ядерный взрыв?

Эта «теория заговора» базируется на легенде, будто в 60-е, когда создавался ВТЦ, нью-йоркские власти давали разрешение на строительство, только если застройщик вместе с проектом предлагал и удовлетворительный способ сноса здания, который мог потребоваться в будущем для нужд города. А поскольку опыта демонтажа небоскребов тогда (да и сейчас) не было, архитекторы якобы предусмотрели возможность уничтожения каждой башни с помощью подземного взрыва небольшой ядерной бомбы, заложенной точно под зданием.

Сентябрь 2016-го, родственница жертвы теракта оплакивает свою потерю на территории мемориала в Нью-Йорке.Фото: REUTERS

А 40 лет спустя американские спецслужбы, по мысли любителей заговоров, именно так и поступили, будто бы взорвав портативную боеголовку на глубине 50-100 метров под ВТЦ. Кстати, в первые часы после 9/11 чиновники и СМИ называли место трагедии «ground zero». Одно из значений этого английского термина — «эпицентр ядерного взрыва»… Против такой теории говорит отсутствие явных признаков радиационного загрязнения.

Уже несколько лет на месте башен-близнецов ночное небо пронзают два мощных прожектора.Фото: REUTERS

4. Кто повредил здание Пентагона?

По официальной версии, третий самолёт джихадисты направили на здание Минобороны США. Но уже через полгода французский политактивист Тьерри Мейсан написал книгу «9/11: чудовищный обман». Где обратился к фактам: длина «Боинга-757 — 50 метров, размах крыльев — 38 метров. А ширина дыры в стене Пентагона — 20 метров, притом, что столкновение произошло под углом. Как такое возможно? По версии Мейсана, на самом деле американские военные поразили собственную штаб-квартиру управляемой ракетой. Фюзеляж предполагаемого «Боинга» после пожара пропал неизвестно куда (если не считать разбросанных перед Пентагоном небольших обломков).

Разрушения здания Пентагона после того, как его протаранил один из захваченных террористами лайнеров.Фото: EAST NEWS

Слабое место подобной версии — показания свидетелей, лично наблюдавших падение злополучного рейса, а также найденные на месте крушения фрагменты тел пассажиров и «чёрные ящики» авиалайнера.

5. Четвёртый лайнер был сбит ВВС США?

В числе захваченных авиалайнеров был и «Боинг-757», следовавший из Ньюарка в Сан-Франциско. Угрожая муляжами оружия, террористы сели за штурвалы и развернули судно, желая протаранить Белый дом или Капитолий. Пассажиры вместе с членами экипажа попытались отбить самолёт — об этом стало известно из телефонных звонков с борта. В кабине вспыхнула борьба, но чуда, как в голливудских фильмах, не произошло: «Боинг», потеряв управление, рухнул.

Однако независимые исследователи обратили внимание на большую площадь рассеяния обломков: тяжелые части двигателя найдены в трёх милях, а легкие фрагменты багажа — в восьми милях от основного места падения. Возможно, судно начало разваливаться ещё в воздухе — например, после попадания ракеты «воздух-воздух» с борта истребителя ВВС США. На тот момент башни ВТЦ уже пылали, так что, по мнению конспирологов, военные предпочли уничтожить захваченный борт с 44 пассажирами, нежели допустить ещё один «воздушный таран» с куда большими жертвами. А «звонки пассажиров родным», дескать, фальсифицированы.

11 сентября 2001 года. Через мгновение второй самолет врежется в башню-близнец Всемирного торгового центра.Фото: EAST NEWS

Слабость этой теории в том, что сохранились данные бортового самописца, согласно которым пассажиры действительно атаковали джихадистов, а звонки совершались по бортовому спутниковому телефону.

МНЕНИЕ

«Америка остро почувствовала свою уязвимость»

Геворг Мирзаян, политолог-американист, доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ:

Американцы исторически считали свою страну этаким «большим островом», неуязвимым для любого внешнего вторжения. Поэтому сентябрьские теракты стали для нации тяжелейшим шоком. После чего маятник закономерно качнулся в другую сторону — и Вашингтон начал вести внешнюю политику чрезмерно жёстко. Столь же резкое «закручивание гаек» последовало и во внутренних делах: в октябре 2001-го был принят так называемый «Патриотический акт» (Patriot act) — федеральный закон, значительно расширивший права спецслужб по электронной слежке и надзору за гражданами.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Секретные фото теракта 11 сентября. Эти фото находились в закрытом архиве. И публикации этих снимков пришлось добиваться через суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европейцы считают, что США не сделали мир безопаснее после 11 сентября

Компания IFop выяснила, получилось ли у США сделать мир безопаснее после терактов 11 сентября 2001 года. Для этого она по заказу информационного агентства и радио Sputnik опросила 4015 человек в Европе и США. (подробности)