Трампа обязали раскрыть финансовую отчетность

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Верховный суд США вынес постановление, согласно которому Дональд Трамп обязан предоставить прокуратуре Нью-Йорка финансовую отчетность за несколько лет. Этого решения окружная прокуратура добивалась более двух лет.

В течение долгого времени Трампу удавалось блокировать запросы окружного прокурора Нью-Йорка Сайруса Вэнса относительно предоставления налоговых деклараций.

Трамп утверждал, что в качестве действующего президента он не может быть объектом уголовного преследования, а также, что налоговые декларации не имеют никакого отношения к расследованию Вэнса.

Верховный суд США признал аргументы неубедительными. Правда, сделал это лишь спустя месяц после официального поражения Трампа на выборах, хотя само дело находится на рассмотрении с лета прошлого года.

В чем подозревает Трампа прокуратура Нью-Йорка

На данный момент бывшему президенту США не предъявлено никаких официальных обвинений, однако известно, что команда прокурора подозревает Трампа в причастности к налоговым правонарушениям.

Причиной послужили показания бывшего юриста Трампа, Майкла Коэна, утверждавшего, что Трамп, будучи кандидатом в президенты США, заплатил за молчание двум своим любовницам – фотомодели Карен Макдугал и порнозвезде Стеффани Клиффорд. По словам Коэна, деньги были выплачены с нарушением правил о финансировании политической кампании.

Кроме того, прокуратура пытается выяснить, не было ли в действиях Трампа и его команда мошеннических действий в страховой и банковской сфере при получении финансирования строительства недвижимости компанией Trump Organization.

Сам Трамп, комментируя решение Верховного суда, заявил, что стал жертвой демократов, пытающихся любым образом свести с ним счеты:

– Это то, чего никогда не случалось с президентом раньше, все это сделано демократами в полностью контролируемом ими месте – городе и штате Нью-Йорк, которые полностью контролируются и находятся во власти моего широко известного врага, губернатора Эндрю Куомо.