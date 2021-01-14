Члены Палаты представителей Конгресса США после целого дня дебатов проголосовали за импичмент действующего президента страны Дональда Трампа.Демократы продемонстрировали единство, 10 республиканцев также поддержали резолюцию.Это вовсе не означает, что уже сегодня Трамп будет отстранен от власти. Процедура импичмента требует рассмотрения выдвинутых обвинений и утверждения их Сенатом – еще одной палатой Конгресса США.Сенат, находящийся сейчас на каникулах, может собраться уже в среду или четверг. Более того, из-за эпидемии коронавируса сенаторы могут проголосовать, не приезжая в Вашингтон.Но лидер сенатского большинства, республиканец Митч Макконел заявил, что не собирается созывать сенаторов на внеочередное заседание в обозримом будущем.Президентские полномочия Трампа заканчиваются в полдень 20 января, а это означает, что после этой даты импичмент Трампа становится невозможным.Но позже выпустил еще одно заявление, в котором заявил, что сам еще не принял окончательного решения по голосованию в Сенате, чем окончательно запутал всех. Пока так и непонятно - будет ли Сенат собираться до конца срока Трампа.В Сенате у республиканцев и демократов – паритет. Но как минимум 7 сенаторов-республиканцев уже заявили, что поддержат импичмент, инициированный демократами.Пока же 45-ый президент США Дональд Трамп стал первым в истории страны, против которого расследование по делу об импичменте было начато дважды. Первое было инициировано в 2019 году в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в личных и политических интересах. В феврале 2020 года Трамп был оправдан.Скорости, с которой демократы намерены объявить импичмент в этот раз, поражают. И если Сенат с такой же скоростью вынесет свой вердикт, то это может стать опасным для американской Конституции прецедентом, позволяющим в будущем отстранять президентов от власти в короткие сроки, без проведения необходимых, тщательных расследований.- Импичмента не будет. Демократы спасают себя, потому что они знают – у Трампа на них немало компромата. Мы наблюдаем не то агонию, не то борьбу добра со злом, как бы это высокопарно не звучало. – поделился с «КП» впечатлениями председатель Совета директоров Американского форума Дмитрий Щиглик. – Какой Америкой будет руководить Байден? Той Америки уже нет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Будем действовать безотлагательно»: В США начали процедуру отстранения Трампа от властиДемократы намерены перепробовать все, чтобы не дать президенту досидеть до конца срока (подробности).