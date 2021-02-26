Дмитрий Кудлай: «Мы стоим на пороге новой медицины, которая изменит все представления о клеточных технологиях»

Указ о награждении Дмитрия Анатольевича Кудлая был подписан Президентом России Владимиром Путиным 14 сентября 2020 года, а уже 20 февраля эту награду одному из ведущих биотехнологов России вручил исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Ремига. Незадолго до церемонии награждения мы встретились с вице-президентом «ГЕНЕРИУМа» в неформальной обстановке и поговорили не только о самой награде, но и о будущем компании и будущем биотехнологий для развития мировой медицины.

Стадия взрывного роста

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени была вручена с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», отметив накопительным итогом результаты, достигнутые компанией «ГЕНЕРИУМ».

- Сама награда обычно характеризует определенную персону, но, говоря о нашем коллективе, могу сказать, что каждый сотрудник внес существенный вклад в общее дело и сегодня есть повод поблагодарить своих коллег за славный путь! Мы стараемся идти в высокотехнологичные сегменты медицины, так как знания генной инженерии и молекулярной биологии позволяют нашей команде предлагать суперсовременные и эффективные решения в области иммунологической диагностики и лечении сложнейших редких заболеваний, - рассказал Дмитрий Кудлай. - И получив массу вызовов и решив их, мы, по ряду своих направлений, за последние 10 лет сумели выйти на уровень крупнейших мировых компаний.

Собственно говоря, многолетняя работа с иммунологическими методами диагностики инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, позволила компании в первые месяцы после начала пандемии коронавируса COVID-19 начать активную работу по созданию тестов для определения SARS-CoV-2 (COVID-19). И уже в апреле 2020 добиться первых прорывных результатов в виде внедрения высокоскоростных и эффективных тестов в медицинскую практику. Однако наш разговор с Дмитрием Анатольевичем в большей степени коснулся все же именно терапевтических биотехнологий, так как за этим направлением, по мнению руководства компании «ГЕНЕРИУМ», будущее российской и мировой медицины.

- В мире медицинские биотехнологии, особенно в области регенеративной медицины, находятся на стадии взрывного роста и инвестирования, - сказал Дмитрий Кудлай. - Умение человека управлять внутри- и внеклеточными процессами помогает сегодня создавать технологии для решения самых сложных задач в лечении пациентов с тяжелыми болезнями или травмами.

Особенностью развития мировой медицинской биотехнологии в XXI веке является ее бурный рост, как фундаментальной и прикладной дисциплины. Современная область знаний создает прорывные продукты и технологии, оказывающие значительное воздействие на мировую экономику и общество.

Переломным стал 2020-й год, когда в первый раз потребление биотехнологических препаратов сравнялось с химическими препаратами. Объем мирового рынка медицинских биотехнологических препаратов составляет более 160 миллиардов долларов, превышая стоимость химического направления в медицине. В структуре современных схем терапии биотехнологические препараты составляют более 65 процентов. Более 70 процентов частных и государственных инвестиций в мире направлено в научно-исследовательские программы фармацевтики на биотехнологические проекты. Из ТОП-10 самых востребованных зарегистрированных препаратов в мире восемь представляют собой именно биотехнологические препараты.

Пионеры регенеративной медицины

- И если до 70 процентов от всех инвестиций в фармацевтику представлены биотехнологиями, то где-то 65 процентов внутри сектора медицинских биотехнологий представлены проектами регенеративной медицины, клеточной терапии. И поверьте, этими исследованиями интересуются многие в мире. Не только частные компании, но и государственные структуры, в том числе, военные ведомства, - пояснил Дмитрий Кудлай.

Специалисты компании «ГЕНЕРИУМ» в сфере регенеративной медицины участвовали в работе комиссии Правительства РФ, внося свои предложения в проект будущего закона ФЗ 180, так как здесь юридическая база еще только формировалась.

Компанию «ГЕНЕРИУМ» называют российскими пионерами биотехнологического направления в медицине неспроста. Дело в том, что в 2020 году Росздравнадзор выдал первую в России лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП). Ее получила как раз компания «ГЕНЕРИУМ» из Владимирской области.

Эта лицензия - первая в России. По мнению экспертов, она поможет совершить прорыв в области масштабирования проектов регенеративной медицины. Получившая ее компания планирует разрабатывать и производить ряд аутологичных, аллогенных и комбинированных БМКП (биомедицинских клеточных продуктов), а также средств персонализированной терапии и диагностики. Они могут быть полезны и в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

- В последних публикациях речь идет уже даже не о клеточной инженерии, а о тканевой инженерии. Сейчас в мире отрабатываются технологии восстановления пораженных тканей, клетками лечатся агрессивные формы рака, - обрисовал амбициозные цели компании Дмитрий Анатольевич. - И поскольку нам приходится быть первооткрывателями, мы работаем с классической моделью «первых двух исследований». Мы сейчас ждем выдачи разрешения на клинические исследования, так как они необходимы для последующей регистрации наших технологий и доступности их людям.

В ближайшем будущем — практическое применение технологии аутологичного хряща. То есть у человека с поражениями крупных суставов, забираются клетки этого самого хряща для последующего масштабирования и «закрытия» дефектов хрящевой ткани, что позволит, артроскопическими методами избежать расширенных хирургических вмешательств с заменой сустава. И это лишь один из примеров. По сути, мы сейчас с вами стоим на пороге новой медицины, которая изменит многие наши представления о клеточных технологиях.

- А ведь еще стоят задачи по созданию нейроткани, кардиомиоцитов и так далее. «Так что у нас впереди очень много работы», — заметил Дмитрий Кудлай.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Анатольевич Кудлай - доктор медицинских наук, профессор, выпускник Новосибирского государственного медицинского университета.

Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники.

Почетный химик РФ.

Под руководством Дмитрия Анатольевича налажено производство лекарственных препаратов, направленных на лечение орфанных и социально значимых заболеваний, лабораторных тест-систем для выявления инфекционных заболеваний, в том числе диагностикумов для определения наличия в организме вируса COVID-19 и антител к нему.

Дмитрий Анатольевич Кудлай автор 230 научных работ

Входит в состав:

- EBTNA (Европейской Ассоциации биотехнологической тематической сети),

- AABB (Американской ассоциации банков крови),

- «Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии»,

- ERS (Европейского респираторного общества)

- «Национальной ассоциации экспертов в области первичных иммунодефицитов».

Дмитрий Анатольевич Кудлай работает в составе Совета по приоритетным направлениям научно-технического развития России и входит в редакционную коллегию ряда отраслевых научных изданий.