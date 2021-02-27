"Поскользнулся, упал, и они стали меня пинать": После избиения музыканта "Машины времени" возбуждено уголовное дело

Александр Дитковский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

25 февраля в больницу привезли Александра Дитковского. В музыкальном мире он известен как талантливый трубач: играет в «Машине времени» и рок-группе «Квартал». Мужчину избили неизвестные ночью на парковке возле Московского дворца молодежи в центре столицы.

— По факту причинения телесных повреждений мужчине было возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса — побои и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Идет следствие: устанавливаются личности злоумышленников и их местоположение, предпринимаются все меры, чтобы их задержать, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

При этом в полиции не подтвердили, что речь в этой сводке идет именно об инциденте с Дитковским. Однако источник kp.ru в силовых структурах сообщил, что информация касается происшествия с музыкантом.

Сейчас 59-летний артист в больнице с переломом лицевой кости со смещением. На следующей неделе его ждет операция. По словам Александра, он подходил к своему авто, когда до него докопались незнакомцы. Потребовали денег, но мужчина отказал. Тогда его избили.

— Напали трое, может, больше, явно из какого-то недалекого зарубежья, хотели отобрать деньги. А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать, — цитату артиста в редакцию «Комсомолки» переделал пресс-секретарь «Машины Времени» Антон Чернин.

За нападение преступникам грозит до пяти лет колонии.