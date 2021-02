Гольфстрим останавливается: Европа и Северная Америка замерзнут не завтра, так послезавтра

Российский газ очень скоро понадобится Европе.

Жуткой стужей, по сути, Ледниковым периодом пригрозили европейцам и американцам ученые сразу двух независимых коллективов. Одними руководил Стефан Рамшторф (Stefan Rahmstorf) из Университета Потсдама (Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany, Institute of Physics and Astronomy, University of Potsdam). Других направлял Йохан Лохман (Johannes Lohmann) из Университета Копегагена (University of Copenhagen in Denmark). Эти исследования продемонстрировали: год от года слабеет так называемая Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) – система течений, в которую входит Гольфстрим. Этот мощный поток – в сотни раз мощнее Амазонки – несет примерно 20 миллионов кубометров воды в секунду. Ею, изначально нагретой в Мексиканском заливе, он «отапливает» Европу и Северную Америку. Но скоро может прекратить «отапливать».

Схема глобального теплообмена посредством океанских течений. Процесс начал давать сбои.

Еще три года назад в статье, появившейся в журнале Nature, британские ученые уверяли: с середины прошлого века скорость Гольфстрима уменьшилась на 15 процентов. И продолжает снижаться. В результате чего омываемые им территории недополучают миллиарды кубических метров теплой воды в год.

Немцы убедились, что выявленная тогда тенденция соответствует действительности. И посредством математического моделирования прикинули, что к концу XXI века скорость течения составит 45 процентов от нынешней. А если верить датчанам, то Гольфстрим вообще остановится. И все кругом заледенеют, как в фильме «Послезавтра» (The Day After Tomorrow), катастрофические события в котором начали развиваться как раз после того, как Гольфстрим остановился.

В 2005 году столь же жестким сценарием грозил Британский океанографический центр (UK National Oceanography Centre). В 2007 году его поддержали эксперты межправительственной группы ООН по изменению климата (United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change’s) - пришли к выводу: угрозу замерзнуть в ближайшие сто лет следует считать реальной.

Гольфстрим пока греет.

В 2010 году мировую общественность и коллег успокоили специалисты NASA. Сообщили, что изучили данные, собранные со спутников в период с 2002 по 2009 годы, и пришли к выводу: небольшое снижение скорости Гольфстрима имеет место, но явных и катастрофических отклонений в характере течения не видно. Джош Уиллис (Josh Willis of NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena) - руководитель тех исследований, заверил тогда, что фильм «Послезавтра» - совершенно фантастический. Мол, столь быстрого изменения климата, как в блокбастере, быть не может. Даже при самом худшем сценарии.

В NASA нового ледникового периода вообще не ждут. Полагают, что глобальное потепление окажется, в итоге, сильнее. И средняя температура на Земле все равно повысится. Что бы там Гольфстрим не вытворял.

Европейские исследователи, занимающие прямо противоположную позицию, уверовали, по крайней мере сами, что опасения – и прежние, и нынешние – отнюдь не безосновательны. И Стефан Рамшторф, и Йохан Лохман обеспокоены. По их мнению, «Послезавтра» - пророческий фильм. И климатический хаос уже начался.

Парадокс глобального потепления: жара может привести к морозам

Мало кто знает, но первыми озаботились поведением Гольфстрима российские ученые. И еще в 2000 году они выдвинули парадоксальную, казалось бы, гипотезу о том, что глобальное потепление способно вызвать очередной ледниковый период, «сломав» систему циркуляции теплой и холодной воды на Земле.

Схема глобального теплообмена пока выглядит так, в упрощенном виде, конечно: поверхностное течение несет горячую воду из экваториальных широт на север. Остывшую — холодную — воду возвращают в теплые края глубинные течения.

Кандидат физико-математических наук Алексей Карнаухов задолго до выхода на экраны фильма «Послезавтра» (2004) предупреждал: когда-нибудь в работе нынешней схемы начнутся сбои, которые приведут к тому, что Гольфстрим отвернется от Европы и Северной Америки.

- Сейчас воды холодного Лабрадорского течения подныривают под теплый Гольфстрим, не мешая ему омывать обширные северные районы, - рассказывал мне ученый. И объяснял: такой трюк - с подныриванием - возможен от того, что лабрадорский поток плотнее. Его воды не поднимаются, а наоборот, опускается.

Холодное течение пока подныривает под теплое.

Однако вода Лабрадорского течения становится все менее плотной. Ее нагревают «волны тепла», накатывающие на северные районы все чаще и чаще. Но главное: меняется соленость воды. Её разбавляет пресная вода, десятки кубических километров которой поставляют льды, тающие ускоренными темпами в Северном Ледовитом океане и в Гренландии. Свой вклад вносят Обь, Енисей и Лена.

Разница в плотности теплого и холодного течений уже ничтожна. Еще чуть-чуть и Лабрадорское - выйдет на поверхность. Перекроет путь Гольфстриму, а вместе с ним и подачу тепла.

К счастью, климатическую катастрофу, процесс развития которой далеко не линейный, замедляет опять же глобальное потепление. Оно подогревает и сам Гольфстрим. Снижает плотность его воды и тем самым отдаляет наступление «Послезавтра».

Ныне разница в плотности Лабрадорского течения и Гольфстрима составляет всего десятую долю процента - совсем недалеко до критического уровня.

Последствия нарушений в работе «теплообменников планеты» могут быть самыми плачевными. Особенно для тех, кто к ним - к «теплообменникам» - ближе всего.

