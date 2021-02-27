"Надул пластический хирург": Любовь Успенская сделала новую операцию

Любовь Успенская на своем дне рождения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Успенская призналась в новой пластической операции. Умопомрачительным результатом она поделилась на своем 67-летии. Королева шансона продемонстрировала накачанную пятую точку. К ней приложил руку ее личный пластический хирург.

Любовь Успенская с шиком отпраздновала свой День рождения в одном из элитных ресторанов Москвы. Столы ломились от изысканных блюд, игристое лилось рекой, а публику развлекали цыгане. Среди желанных гостей был специалист по эстетике лица и тела Тимур Хайдаров. Пластический хирург души не чает в королеве шансона и готов сразу прийти ей на помощь.

Гости вечеринки, глядя на роскошную фигуру артистки, шептались о том, как похорошела звезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гости вечеринки, глядя на роскошную фигуру артистки, шептались о том, как похорошела звезда. Особенно в глаза бросалась выдающаяся попа знаменитости. "А что с попой особенного вы сделали?", - поинтересовались ушлые репортеры у Любови Залмановны, которую ранее не раз критиковали за чрезмерное увлечение пластикой, уколами красоты и другими процедурами омоложения.

"Надул пластический хирург", - кокетливо ответила вечно юная исполнительница.

Ей вторит пластический хирург: "Мечтали о ней, думали о ней, она «выросла»".

Но светские хроникеры не унимались: "А планируете еще что-то менять?".

"Пока нет, пока все прекрасно", - ответил Хайдаров в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

А певица уточнила: "Завтра новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству".

Королева шансона продемонстрировала накачанную пятую точку. Фото: НТВ

Не отходит от Успенской и ее личный психолог. Он проводит тренинги за 700 тысяч рублей. Специалист помог счастливому воссоединению певицы и ее дочки. Еще недавно вокалистка каждый день умывалась горькими слезами. Она не могла простить предательства Татьяны Плаксиной. Ведь та на всю страну заявила о том, что родная мать угрожает ей расправой, принудительно лечит в частных клиниках.

Королева шансона после таких откровений слегла. Дочь Успенской продержалась на чужбине год. Не так давно Татьяна вернулась к родительнице в Москву и снова поселится в шикарном особняке знаменитой матери, откуда год назад со скандалом сбежала в Америку. "Я сегодня себя чувствую самой счастливой в мире мамой, потому что моя доченька со мной, она со мной, она рядом", - восхищается артистка.

Успенская уверяет, что не повторит прошлых ошибок. Обновленная во всех смыслах певица надеется, что в ее жизни наступит светлая полоса.