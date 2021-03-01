Как я нечаянно провел испытания iPad Air в штормящей Арктике

iPad Air в музее барка "Седов" Фото: Александр МИЛКУС

Барк накренился, длинная сильная волна толкнула его в бок словно бы испытывая на прочность. Откатилась. Но тут же размеренный ритм неспешного вала, для которого 100-метровое судно – пустяк, семечки – сменился стремительным и хлестким залпом. Мутная вода мгновенно перескочила фальшборт и обрушила на шкафут свою равнодушную холодную массу. Пальто, пропитанное водооталкивающей химией, промокло тут же. Верный Nicon, которым я, вцепившись одной рукой в поручень, снимал суровый шторм в Норвежском море, накрыло мощным соленым раствором.

Учебное парусное судно _Седов_ - единственный парусник, для управления которым используют стоящий на палубе старинный штурвал Фото: Александр МИЛКУС

В каюте барка «Седов», на котором я отправился в месячную экспедицию из Мурманска в Калининград, я протер и обогрел (как мог) фотоаппарат. Потом даже, приноровившись к качке, сбегал на камбуз и выпросил килограмм риса, чтобы вытянуть влагу из щелей. Увы. Зеркалка умерла. Экран смиренно потух. Хорошо, флешка сохранила съемку.

Дальнейший переход знаменитого парусника я снимал с помощью нового планшета iPad Air. Хотя брал его с собой точно не для фотографических работ.

Закат Фото: Александр МИЛКУС

Корзинка, картина, картонка…

Всякий раз, собираясь в экспедицию, я стараюсь оптимально продумать багаж. Обычно места для гардероба и техники на судне немного (на «Седове» мне повезло – был узкий, но гордый двухстворчатый шкаф и место в рундуке рядом с оранжевым спасательным жилетом).

Было время, когда я ездил с рюкзаком, превышавшем все нормы для ручной клади и мне приходилось изображать легкую походку, подходя к аэрофлотовской стойке регистрации. Профессиональные фотографы и сейчас везут с собой множество техники. Мне же для репортажной съемки, как я убедился, было достаточно зеркалки и «репортерского» объектива. Вес давали ноутбук, собрание зарядок, несколько внешних жестких дисков, чтобы дублировать информацию, и обязательный внешний аккумулятор. Лет пять назад я брал с собой еще и небольшой планшет – книжки читать, карты листать.

Косой парус Фото: Александр МИЛКУС

Постепенно рюкзак худел. Смарфтоны обзавелись аккумуляторами, которые держали заряд больше суток (как правило дольше и не нужно). В эту месячную экспедицию я взял с собой новый iPad Air c клавиатурой Magic Keyboard. По весу получалось ровно столько же, сколько занял бы ноутбук. Но плюс такого сочетания был в том, что клавиатуру можно отсоединить и тогда у меня в руках оказывается максимально легкий планшет чуть толще, чем несколько сложенных вместе бумажных листков. Плюс новых яблочных планшетов в том, что к ним легко подключается внешний жесткий диск и можно работать с архивом точно также, как на ноутбуке.

Парусный аврал Фото: Александр МИЛКУС

Но на то, что мне придется использовать iPad Air как фото и видеокамеру, я не рассчитывал совсем. Но делать нечего. Что-то в экспедиции я снимал на смартфон, что-то – на планшет (подробности путешествия на самом большом в мире учебном парусном судне еще будут опубликованы).

Первый грот ночью Фото: Александр МИЛКУС

Нам не страшен серый шторм

Дебют iPad Air на палубе насторожил. Диагональ почти 11 дюймов. Ветер стремится выбить планшет из рук. Зафиксировать его, чтобы получить приличный снимок, удавалось с трудом. В общем, я не рассчитывал на то, что получатся четкие снимки. Какая уж тут стабилизация, если и палубу качает – только держись, и корпус подрагивает на ветру? Да и освещение – не студия, день пасмурный, неспокойный.

Боцман Павел Новак Фото: Александр МИЛКУС

Но в кубрике вечером, придирчиво рассматривая дневную съемку, я удивился: стабилизатор сработал. Ни одного смазанного кадра!

На следующий день я попробовал съемку в максимальном разрешении – 4К. И опять же, картинка вышла приличная. Уж не знаю зачем Apple снабдил новый Air двенадцатимегапиксельной задней камерой с диафрагмой ƒ/1.8, мощным стабом, как у iPad Pro, и съемкой видео в формате 4 К. Все-таки планшет – не самая очевидная вещь, когда речь идет о фото и видео. Но вывод простой: Air совершенно точно можно использовать для экстремальной съемки, получать картинку профессионального качества. А если еще использовать штатив и студийный свет – многие зеркалки позавидуют получаемому изображению.

Пошел наверх! Фото: Александр МИЛКУС

Для меня же было важно, что на планшете, в отличие от зеркальной фотокамеры, гораздо меньше отверстий, куда могут достать брызги. Достаточно протереть камеру – и снимай дальше. Другое дело, что в любом случает любую технику, на которую попала соленая вода, нужно опреснять – то есть аккуратно промыть пресной водой или хотя бы протереть мокрой тряпкой, а потом уже сушить.

Радуга Фото: Александр МИЛКУС

Я наловчился и снимать и тут же на планшете можно обрабатывать фотографии, сортировать, корректировать. Для этого хорош Apple Pencil, который примагничивается к корпусу и в таком положении еще и заряжается. По сути, у меня в руках была мобильная фотостудия. И первый отбор фото я провел еще на борту парусника.

Редкий солнечный луч Фото: Александр МИЛКУС

А сказку на ночь?

И при этом вечером на планшете я смотрел кино, читал книжки, вел дневниковые заметки. А еще - делал и презентации для лекций, которые вечером читал курсантам.

Конечно, никакого интернета на борту учебного. И довольствоваться можно было только теми материалами, которые заранее закачал на жесткий диск. 256 Гб мне вполне хватило на десяток видео и парочку сериалов. Хотя, естественно, у меня с собой был и внешний жесткий диск, и, наученный горьким опытом, я старался всю съемку, все ценные кадры дублировать.

Старший боцман Владимир Рядных, боцман Николай Лущека Фото: Александр МИЛКУС

Планшеты. Второе дыхание?

Несколько лет назад было ощущение, что планшеты проигрывают в гонке за внимание публики новому классу ноутбуков. Тогда бурно завоевывали рынок ультрабуки, компьютеры-трансформеры: можно экран поворачивать под любым углом по отношению к клавиатуре. А в некоторых моделях можно было отсоединять экран и пользоваться им как обычным планшетом.

Но сейчас, мне кажется, планшеты, получившие мощный процессор, долгоиграющий аккумулятор и яркий экран, берут реванш. Две камеры – фронтальная и задняя - позволяют снимать фото и видео в качестве недоступном для ноутбуков. Объем памяти вполне сравним. А вес у планшетов пусть и ненамного, но меньше.

Кроме того, вокруг планшетов есть различные аксессуары, который дополняют возможности, но не являющиеся обязательным элементом. С внешней клавиатурой набирать текст привычнее (это я про Magic Keyboard), но и виртуальная клавиатура с бОльшими по сравнению с экраном смартфона буквами – удобна и привычна. Потом, я все чаще пользуюсь диктовкой – современный голосовой помощник очень неплохо распознает русскую речь.

А цена планшетов сравнима с ноутбуком с похожим функционалом. А иногда и ниже.

Штормит Фото: Александр МИЛКУС

И сойдя на берег

Может ли планшет быть техникой для экстремалов? Абсолютно точно – да. В планшет можно загрузить карты, и мы получаем удобный навигатор. Можно загрузить экскурсии. И, конечно, программы для обработки изображения и для рисования. На экране смартфона корректировать фото или рисовать не так удобно. Планшет – гораздо удобнее.

Но я бы все-таки в экстремальном походе использовал устройство с чуть меньшей диагональю. И что бы мне не помешало – это защитный противоударный чехол или обложка. Нынешние обложки легко примагничиваются, быстро моются, если ты их случайно запачкал. Но мне бы все-таки не помешал чехол, прикрывающий углы – самое уязвимое место устройства.

Испытания планшета подошли к концу. Мы прибыли в порт Фото: Александр МИЛКУС

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