Руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов: «После появления COVID-19 грипп почти исчез»

В этот эпидемический сезон заболеваемость гриппом чрезвычайно низкая во всем мире.
Фото: Shutterstock
- В этот эпидемический сезон заболеваемость гриппом чрезвычайно низкая во всем мире. Тенденция началась еще прошлой весной, когда в России гриппозная инфекция довольно быстро закончилась на фоне появления COVID-19. Такая же ситуация была в Китае, где заболеваемость гриппом в начале 2020-го года быстро пошла на спад. А затем и у нас стало очевидно, что прошлый год отличается от всех предыдущих - распространение гриппа сошло на нет, - рассказывает и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии СПбГМУ им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.
Почему так произошло, какую роль мог сыграть коронавирус в исчезновении гриппа и что нас может ждать дальше - об этом один из ведущих экспертов по гриппу рассказал в интервью «КП».
- В южном полушарии конец весны - начало лета это самый пик эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, - поясняет Дмитрий Лиознов. - И вдруг в 2020-м оказалось, что гриппозной инфекции там практически нет. Вначале была версия, что это из-за недостаточного количества тестирований на грипп - ведь большинство лабораторий сосредоточились на выявлении возбудителя COVID-19. Но, когда проанализировали, выяснилось: исследований проводится вполне достаточно, а вируса гриппа действительно нет.
Сейчас мы это видим уже и в северном полушарии, где грипп должен был появиться, начиная с прошлой осени.
- Почему же так происходит?
- Объяснений может быть несколько. Первое – изменение нашего поведения. Снижение миграции: туристических поездок, командировок и т.д. Мы видим, что это по всему миру происходит. Потоки населения, которые раньше активно передвигались из одного региона в другой, перенося вирус гриппа, сейчас резко снижены.
Второе: мы применяем противоэпидемические меры, каких не было в таком строгом режиме ни в один из эпидсезонов гриппа. Это дистанцирование, использование масок, распределение потоков пациентов в медицинских учреждениях.
Несомненно, эти факторы сыграли роль. Есть такое понятие - базовое репродуктивное число. Оно показывает, сколько здоровых людей потенциально может заразить один заболевший. Для гриппа это число 1,3 - 1,5. А для Ковида достигает 3,5, то есть в два с лишним раза выше. Поэтому при соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий риск заразиться гриппом становится ниже. Но для предупреждения ковида этого недостаточно, как мы видим.
И, конечно же, важно учитывать, что в этом году против гриппа было привито практически 60% населения страны. Это тоже имеет большое значение.
- Дмитрий Анатольевич, что вы думаете о версии «ковид вытеснил грипп» - с научной точки зрения такое вообще возможно?
- У нас пока нет подтвержденных данных о взаимодействии между собой возбудителей гриппа и COVID-19 в организме человека. Но в принципе такой механизм известен, он называется «интерференция вирусов» - когда один подавляет другой. Отрицать, что такое возможно и в данном случае, - нельзя.
- А какие есть примеры «неуживчивости» вирусов?
- Если человек заразился вирусами гепатитов В и С, то обычно доминирующим выступает вирус гепатита С. Но повторю: пока таких данных про подавление вируса гриппа возбудителем Ковида нет.
С другой стороны, в мире есть наблюдения о сочетанной инфекции – когда пациенты инфицированы возбудителями COVID-19 и гриппом одновременно. Известно, что, в частности, у пожилых людей такое сочетание протекает более тяжело и приводит к худшим последствиям.
Руководитель НИИ гриппа Дмитрий Лиознов
- Вы много лет изучаете грипп. Нынешняя ситуация, когда его нет с нами, у вас как исследователя какие чувства вызывает? Это что-то чрезвычайное?
- Конечно, в целом ситуация уникальная. Она имеет свои плюсы, но, в то же время, вызывает определенную озабоченность.
- Почему?
- Плюсы понятны: люди не болеют гриппом, это хорошо. Не болеют одновременно двумя инфекциями (грипп и Ковид). Как я уже упоминал, в этом году у нас в стране максимальное количество населения за всю историю было привито от гриппа.
В чем сложность того, что мы не выявляем грипп или выявляем в относительно небольшом количестве? Встает вопрос о вакцинации в следующем году. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения проводит изучение вирусов в межэпидемический период у нас и в период эпидсезона в южном полушарии. Это нужно, чтобы выработать рекомендации: какие вакцинные штаммы понадобится использовать на следующий сезон.
Традиционно в конце февраля – начале марта каждого года ВОЗ объявляет производителям, какие штаммы следует использовать для производства гриппозных вакцин. И это происходит на основе оценки тысяч вирусов гриппа.
В этом году ситуация другая, вирусов гриппа было немного. И, конечно, это осложняет разработку рекомендаций, которые эксперты ВОЗ должны будут дать по вакцинным штаммам.
- Дмитрий Анатольевич, на заре пандемии обсуждалась гипотеза, что прививка от гриппа может каким-то образом способствовать защите от ковида. Эта точка зрения уже полностью отметена, считается несостоятельной?
- Это касается любых вакцин. Прививки, не являющиеся специфическими по отношению к данному возбудителю, не защищают. Неважно, противогриппозные это или другие вакцины - они, конечно же, не работают против инфекций, на которые не направлены.
С другой стороны, вакцинация от гриппа хороша тем, что, по крайней мере, предупреждает развитие гриппозной инфекции и риск сочетанной инфекции грипп + Ковид.
И еще известно, что вакцинация от гриппа или другие вакцины могут стимулировать неспецифический иммунитет, то есть в целом повышать защиту человека. Но важно понимать, что в отличие от прививки против конкретного возбудителя это может работать не у всех и не всегда. Поэтому, например, пока нет убедительных подтверждений, что БЦЖ или полиомиелитная вакцина вносят весомый вклад в защиту от COVID-19.
В ТЕМУ
Две прививки в одной ампуле
- Нужна ли нам комбинированная прививка против гриппа и коронавируса?
- Пока непонятна судьба коронавирусной инфекции. Станет ли она сезонной, постоянной? Или все-таки сейчас пройдут этапы высокой заболеваемости и вакцинация населения, и у нас сформируется достаточно стойкий иммунитет? Если исходить из того, что этот возбудитель будет постоянно с нами жить, то, конечно же, нужна вакцина, которая будет защищать одновременно и от гриппа, и от коронавируса.
Наш институт сейчас разрабатывает вакцину такого рода на основе вектора вируса гриппа. Как мы надеемся, она будет давать иммунную защиту и от коронавирусной, и от гриппозной инфекции.
- Когда может появиться такая прививка?
- Если все пойдет хорошо, то в начале осени мы сможем начать клинические исследования, чтобы к Новому году получить результаты первой и второй фазы применения вакцины у здоровых добровольцев.
Продолжение следует. Во второй части материала читайте о том, чем на самом деле похожи и различаются грипп и COVID-19, а также почему большинство людей переносят ковид легко или бессимптомно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые нашли генетическую предрасположенность к Covid: что нам это даст и нужно ли сдавать тест
Как работает этот механизм, kp.ru рассказал эксперт-иммунолог Николай Крючков (подробности).
Вирусолог Альтштейн объяснил, почему пандемия коронавируса завершится к 2022 году
«Комсомолка» обсудила заявление директора ВОЗ Ханса Клюге с профессором-вирусологом (подробности).