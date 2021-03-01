Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука
Эксклюзив kp.rukp.ru

Российские изобретения-2020 года, которые перевернут весь мир: еда нового поколения и электромобиль

Не один Илон Маск является символом прогресса. Какие сумасшедшие ноу-хау появились в России в прошлом году? И почему они изменят мироустройство?
Ярослав КОРОБАТОВЯрослав КОРОБАТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Один из проектов, который по праву можно считать успехом, это первый русский электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС2»

Один из проектов, который по праву можно считать успехом, это первый русский электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС2»

О лучших изобретениях 2020 года мы поговорили с председателем Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), омбудсменом по вопросам изобретательства и интеллектуальной собственности в городе Москве Антоном Ищенко.

Еда нового поколения

- На самом деле дата рождения у каждой идеи весьма условна, - говорит Антон Анатольевич. - Изобретения развиваются, дорабатываются, переходят в стадию промышленного образца. Если говорить об идеях, которые в прошлом году показали хорошую динамику, то это безусловно проект “Акустическая заморозка”. Он способен полностью переформатировать такие отрасли экономики, как ресторанный бизнес, производство продуктов питания. Причем в масштабе всего мира. Как родилась идея? Мы все сталкивались с замороженной едой, и знаем, что после разморозки продукты, особенно фрукты, овощи, ягоды, теряют вкус, аромат и прочие свойства. Это происходит потому что при замораживании вода превращается в кристаллы и они разрывают оболочку клеток. Наши изобретатели стали искать способ заморозки, при котором клеточная структура была бы сохранена. И внимательно изучив труды советских ученых по кристаллографии они нашли способ управлять ростом кристаллов. Оказалось, если воздействовать специально обученными электромагнитными и акустическими волнами, то кристаллы получаются очень-очень маленькими и клеточная структура остается целой. Эта технология имеет глобальное значение. Мы знаем, что есть много фруктов или овощей, которые в период урожая не стоят вообще ничего. Начиная от экзотического манго и заканчивая банальными кабачками. Теперь это можно сохранять в течении года и после разморозки продукты будут такими же свежими и вкусными. Думаю, переворот произойдет и в ресторанном бизнесе, поскольку дешевле доставлять замороженные блюда из тех регионов, где существуют традиции или есть необходимые ингредиенты. Условно говоря, пицца будет производиться в Италии, борщ в России, а роллы и суши в Японии. Достаточно разморозить пакет в ресторане или кафе и через две минуты вы получаете абсолютно свежее блюдо с теми же вкусовыми качествами, приготовленное мастером за несколько тысяч километров от места подачи. А другой проект, который изменит наше представление о производстве продуктов питания, разработала компания ТВИН Технолоджи, которая лучше всех научилась сушить продукты питания.

Игорь Климашевский - один из изобретателей придумавших акустическую заморозку продуктов

Игорь Климашевский - один из изобретателей придумавших акустическую заморозку продуктов

- А что тут нового? Испокон веков в деревнях сушит на зиму яблоки, грибы или еще что-нибудь...

- Новое состоит в том, что здесь сушка происходит фактически без нагрева продукта. Используется революционная технология термовакуумной импульсной сушки. Процесс основан на частом импульсном изменении давления, оно понижается вплоть до вакуума и на выходе мы получаем продукт с влажностью практически равной нулю. При этом в продуктах сохраняются все полезные ингредиенты, которые обычно убиваются при термической обработки. Перед подачей на стол продукты достаточно просто насытить влагой и вы получите свежие яблоки, картофель, арбузы, дыни, тыквы... Все это с полным сохранением вкусовых качеств. Это очень удобно для транспортировки продуктов в районы Арктики и Дальнего Востока. Или для создания стратегических запасов на случай чрезвычайных ситуаций.

Проект “Акустическая заморозка” способен полностью переформатировать такие отрасли экономики, как ресторанный бизнес и производство продуктов питания

Проект “Акустическая заморозка” способен полностью переформатировать такие отрасли экономики, как ресторанный бизнес и производство продуктов питания

Наш ответ “Тесле” Илона Маска

- А что же мы все о еде? Ведь не хлебом насущным живет российский изобретатель…

- Один из проектов, который по праву можно считать успехом, это первый русский электрический микроавтомобиль «Ардерия ТС2». Он полностью прошел сертификацию и испытания в институте НАМИ, получил ПТС, номерные знаки и первые микроавтомобили уже ездят по дорогам страны. Это самый дешевый электрический автомобиль из тех, о которых мы знаем.

- Но ведь проблема электроавтомобилей в России в отсутствии зарядных станций.

- Он заряжается от обычной домашней розетки, зарядная станция ему не нужна. Одной ночной зарядки хватает на 100 километров пробега, стоимость электроэнергии, которая необходима, чтобы проехать это расстояние, примерно 45-50 рублей. То есть если сравнить с бензиновыми автомобилями, то расход у него, грубо говоря, 1 литр на 100 километров. В автомобиль помещаются два рослых человека и 250 килограммов груза, несмотря на небольшие габариты там очень внушительное багажное отделение. Сам автомобиль стоит порядка 400 тысяч рублей. Это без учета аккумулятора, цена которого составляет примерно 40% от стоимости авто. Завод по производству находится в Адыгее. Республика уже заказала несколько машин для своих патрульных служб. Мы считаем, что у “Ардерии” прекрасные перспективы для каршеринга или использования в режиме такси. Этот городской электромобиль создала небольшая команда инженеров во главе с изобретателем Алексеем Тороповым, он в свое время конструировал космические кораблей.

- А часто ли люди, работавшие в передовой космической отрасли, потом находили применение своим изобретениям на земле?

- У нас есть классический пример, это компания ЦИОН, которая наладила выпуск ионитных субстратов. Эта технология на наш взгляд произведет революцию в сельском хозяйстве. А изначально проект развивался в космической сфере, разработки начались еще в 60-е годы в СССР, когда была поставлена задача накормить экипажи кораблей, которые планировали отправлять к Марсу и Венере. Был запущен проект МАВР, изучались возможности выращивания растений прямо на борту космических кораблей. Наши ученые справились с этой задачей. Но на тот момент это оказалась достаточно дорогая технология. На Земле с точки зрения экономики она была неприменима. В чем суть изобретения? Была создана искусственная почва, в ней не было привычных органических элементов, которые образуют состав обычной почвы. Но при этом ионитный субстрат содержит в 60 раз больше питательных элементов, чем самый плодородный грунт, и на уровне ионного обмена растения получают все необходимые вещества для интенсивного роста. Прошли успешные испытания на территории России и Белоруссии, в арабских странах, в Китае и США, ученые продемонстрировали, что используя этот субстрат можно выращивать растения хоть в пустыне, хоть в космосе или на обедненных землях, которые эксплуатировали варварским способом. Стоит добавить всего 5 процентов субстрата в любую неживую среду и вы соберете хороший урожай даже в песочнице, где кроме кварцевого песка ничего нет. Еще из таких грандиозных изобретений можно назвать проект инновационного ледокола “Помор” и супер дешевый антисептик МАГНАРИЛ (“Комсомолка писала об этом в статье “Антисептик из водопроводной воды, мембраны для аллергиков: В России начался бум изобретений против коронавируса”).

Зачем Кулибину инновационный ваучер?

- За время коронавируса во многих странах наблюдается экономический спад. На этом фоне вкладывать в стартапы желающих, видимо, не так много, значит нас ожидает несколько лет изобретательского безвременья?

- Скорее, наоборот. Мы увидели активизацию интереса. Еще 2-3 года назад про изобретения практически никто не спрашивал. Видимо традиционные источники зарабатывания денег были в приоритете и компании не рассматривали проекты, со сроком реализации через 4-5 лет. С середины 2020 года мы стали стабильно получать по несколько запросов в день от заинтересованных организаций. Они спрашивают: а что у вас есть? А где это можно посмотреть? А в какие стартапы стоит вкладывать? Это нас очень радует. Кризис это прекрасное время для перестройки всего бизнеса. Сегодня у России есть абсолютно уникальные прорывные решения во всех отраслях. Надо только чуть-чуть помочь изобретателям. Недавно мы обратились в премьер-министру Михаилу Мишустину с предложение ввести такой финансовый инструмент, как инновационный ваучер. Он работает уже в нескольких десятках инновационно активных стран, где понимают, что вектор развития поменялся, и на смену индустриальной экономике пришла экономика идей. Инновационный ваучер сможет снять ряд проблем, связанных с тем, что изобретателю необходимы немалые деньги, чтобы сделать “упаковку” своего технического решения. Потому что инвесторы не будут разговаривать даже с гениальным конструктором, если у него нет действующего прототипа или опытного образца. А еще нужно оплатить услуги пантентного поверенного, составить бизнес-план, разработать финансовую модель. Идея инновационного ваучера в том, что изобретателю дают не деньги, а услугу, которую гарантирует ценная бумага. Он может воспользоваться этой услугой в заранее оговоренных аккредитованных организациях, которые профессионально выполнят эту самую “упаковку” изобретения. Мы снимаем коррупционную составляющую и избавляемся от риска, что деньги будут потрачены не по целевому назначению.

От изобретения до списка “Форбс”

- А есть у нас примеры, когда изобретатели благодаря своим идеям становились богатыми людьми? Как Илон Маск, например?

- По масштабу, наверное, нет потому что Маск все-таки самый богатый человек в мире. Но у нас есть хорошие примеры, в частности изобретатель Михаил Азарх, который придумал хорошо всем нам известный домофон. Михаил Михайлович автор нескольких десятков изобретений, например лет 20 назад он запатентовал георешетку - изделие из композитных материалов, которое укрепляет откосы при строительстве дорог, мостов, временных сооружений в условиях Сибири и Арктики. Михаил Михайлович не только талантливый изобретатель, но и успешный предприниматель. Его идеи расходятся по всему миру, он проектирует заводы для Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Но это, конечно, не единственный пример. Давайте вспомним Владимира Степановича Кондратенко, доктора технических наук, изобретателя лазерного термоуправляемого раскалывания - это технология резки хрупких материалов. С помощью его технологии изготавливаются практически все смартфоны и планшеты в мире. Она была принята на вооружение компанией Foxconn и, когда Стив Джобс искал партнера, выбор пал именно на разработку российского ученого. Кромка стеклянного или сапфирового экрана iPhone получается идеально ровной, тонкой и прочной. Сегодня Владимир Степанович работает в одном из московских университетов и получает небольшие но стабильные отчисления от своих патентов. Многие его ученики работают за рубежом в высокотехнологичных компаниях Южной Кореи, Тайваня, Китая. Таких историй успеха в России много, но мы о них мало знаем и мало говорим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспатент назвал топ-10 изобретений России в 2020 году

Важной разработкой стал набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний

(подробнее)

Наука: Клуб любознательных