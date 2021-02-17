Роспатент назвал топ-10 изобретений России в 2020 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспатенте рассказали о самых главных изобретениях в 2020 году.

"Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза. Она обладает двойным эффектом, с одной стороны, защищает от заражения туберкулезом, а, с другой стороны, позволяет вылечиться от туберкулеза уже заболевшему человеку", — рассказали в ведомстве о первой строчке главных изобретений агентству РИА Новости.

Вторым в списке стал условный стабилизатор - система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости, которая решает проблему потери устойчивости за счет устранения отклонения движения автомобиля от заданной траектории.

Следующим важным изобретением стал способ получения игольчатого кокса. Его активно применяют при производстве батарей для электромобилей. Изобретение в будущем призвано решить проблему импортозамещения.

Четвертой в списке важных изобретений стоит технология, отличающая живого человека от бота. Ее задача, по задумке изобретателей, остановить действия мошенников. Она уже активно применяется в банках РФ. С ее помощью только за первое полугодие 2020 года удалось защитить 160 миллионов пользователей страны.

В строительной отрасли появилась технология получения вспененного полистирола (строительный утеплитель), которая включает применение замедлителя горения, модифицированного таким образом, что он термически не разлагается в процессе получения утеплителя. Подчеркивается, что изобретение полностью безопасно для человека и природы.

Антенна малой высоты, которая при этом обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями, также вошла в топ лучших изобретений.

Хирурги в скором времени начнут выполнять нейрохирургические операции — лазерное излучение будет автоматически зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов.

"В случае опасного сближения хирургического инструмента с сосудом или нервом врач получает об этом сигнал", — сказали специалисты в ведомстве.

Следующей важной разработкой стал набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний. Его задача - определить наличие вируса в организме в одну стадию. Ученые добились такого результата благодаря внедрению в тест-систему маркеров возбудителей инфекции, связанных с частицами золота.

Также в 2020 году был разработан способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения. Ученые надеются, что именно это система поможет в исследовании Мирового океана.

Последним в списке топ-10 изобретений стал способ, который в будущем сможет заменить традиционные солнечные батареи на основе кремния. Технология позволяет формировать пленки перовскитов высокого качества, требуемой толщины и различного состава на любых поверхностях без применения сложно масштабируемых и неэкологичных методов нанесения.