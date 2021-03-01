Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

"Я действительно сын Бориса Грачевского": тайный наследник основателя "Ералаша" впервые рассказал об отце

Первое интервью "ребенка" основателя детского киножурнала
Ирина ВИКТОРОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Максим Красиков приезжал на похороны Бориса Грачевского. Многие находят, что Максим похож на худрука «Ералаша». Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Максим Красиков приезжал на похороны Бориса Грачевского. Многие находят, что Максим похож на худрука «Ералаша». Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Основатель и художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский умер полтора месяца назад от осложнений в результате коронавирусной пневмонии. 71-летний Борис Юрьевич любил детей – работал с ними всю жизнь. От первого брака у Грачевского двое взрослых детей и внуки, от второго – несовершеннолетняя дочь, от третьего и последнего союза – сын, которому весной исполнится год. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская уже оповестила всех наследников о необходимости явится к нотариусу и вступить в наследство. Не получил такого приглашения Максим Красиков, который называет себя внебрачным сыном Бориса Грачевского. Его существование подтверждали и знакомые худрука «Ералаша». Красиков заявил, что не будет претендовать на наследство.

Сегодня в 17.15 на канале «Россия» в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» - первое интервью с неизвестным сыном Бориса Грачевского. Публикуем фрагменты выпуска этого ток-шоу.

Татьяна Красикова после романа с Борисом Грачевским не встречалась с другими мужчинами — всю любовь отдала сыну. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Татьяна Красикова после романа с Борисом Грачевским не встречалась с другими мужчинами — всю любовь отдала сыну. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

38-летний житель Краснодарского края Максим Борисович Красиков называет себя внебрачным сыном Бориса Юрьевича Грачевского. До 18 лет парень жил на берегу Черного моря в детском лагере «Орленок», где работала его мама – Татьяна Красикова педагог. Грачевский с 70-х годов и до 2020-го принимал активное участие в фестивалях и различных мероприятиях в «Орленке». Там и случилось его знакомство с Татьяной, а потом и бурный роман

Сейчас сам Максим Красиков в разводе – общается с бывшей женой, и они вместе воспитывают дочь, которой скоро 5 лет. В программе покажут сюжеты с родины мужчины, из Краснодарского края – соседи семьи, экс-работники «Орленка» подтвердят роман матери Максима с Грачевским.

Максим рассказал Андрею Малахову о Борисе Грачевском и своей жизни без него: «Я действительно его сын, я это знаю от своей мамы, которая очень много лет любила его и наверное до сих пор переживает. Мы с мамой самостоятельно жили на юге. Я уже много лет живу в Москве. Ну и очень важную цель в жизни – все время хотел доказать, что могу все сделать без него. Наверное, не считая последнего года, который порушил очень много бизнеса – все результаты показали, что я смог это сделать».

Эта история любви Грачевского началась, когда он был в первом браке. Максим делится семейной историей — Бориса Грачевского в интервью называет «он»: «Мама приехала в 1974-м году в пионерский лагерь «Орленок», с ним познакомилась в 1979 году. Маму в качестве сотрудницы школы пионерских вожатых отправили встречать его в аэропорт». После этой встречи и завязался роман, растянувшийся на годы – Грачевский часто приезжал в «Орленок» в советские времена.

Якобы однажды Грачевский на вопрос Татьяны: «Почему не даришь цветы?» - пообещал подарить сына. А женщина согласилась – умный, прекрасный человек, где еще такого встретишь. И сразу решила не просить и не требовать ничего взамен. Красиков сообщил: «Маме было 33 года, когда я родился. И это был первый мужчина в ее жизни…. Ни одного больше мужчины не было в нашей семье никогда. Не знаю ждали ли она его – не могу сказать». Когда мальчику было полтора года – мама Максима летом на пляже, встретив Бориса Юрьевича сообщила: «У тебя нет сына. Это мой сын!» Видимо женщина понимала, что из семьи Грачевский не уйдет, а требовать ничего не стала. Воспитала парня сама – Максим окончил школу с золотой медалью, затем получил высшее юридическое образование. Красиков говорит: «Моя мама показывала мне эту историю, как свою любовь. Она мне показывала, что хотела, могла, любила, ей нравился человек. Может и нашла была? Но вот так думала. И она никогда не требовала. У нее кармическая цель видимо такая была – сын, вся любовь и энергетика в него...»

Вот так выглядели Татьяна и Борис в 1982 году, когда родился Максим. Им было по 33 года. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Вот так выглядели Татьяна и Борис в 1982 году, когда родился Максим. Им было по 33 года. Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Красиков сообщил, что подростком отказался общаться с Грачевским в «Орленке» - была обида за маму. А когда взрослым мужчиной долгие годы жил в Москве не видел смысла искать встреч – у Бориса Юрьевича была новая семья: «Когда я вырос – мне показалось мы очень далеки…»

Красиков говорит, что претендовать на наследство Грачевского и делать ДНК тест не собирается – если вдова Грачевского к нему обратится, то с радостью будет помогать ей в реформировании киножурнала «Ералаш». Максим занимается созданием детских проектов. Однако на жизнь Красиков зарабатывал ресторанным бизнесом, а из-за пандемии он оказался в долгах: «В отношении меня возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Оно частично переквалифицировано – в «присвоение или растрату». Там большая путаница… По моему ощущению это – заказ, ибо потерпевший мой бывший партнер…»

Грачевский с матерью Красикова не общался около 20 лет. Столько женщина не работает в «Орленке». Максим сообщил, что их общая с отцом знакомая пересказала ему разговор с Борисом Грачевским, который состоялся осенью 2020 года. Из уст Бориса Юрьевича якобы прозвучали такие слова в отношении Максима: «Столько лет прошло и ничего уже не восстановить…»

Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Фото: кадр программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Максим Красиков о Борисе Грачевском говорит с уважением: «Ни вопросов, ни претензий. Я очень рад, что он огромному количеству людей в жизни помог. Почему бы и не считать, что любовь ко мне сублимировалась через помощь другим, огромному количеству детей, которых вывели в свет… Мне в моей жизни всего достаточно».

Программа «Андрей Малахов. Прямой эфир» выйдет в 17.15 на канале «Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как работает бизнес-империя «Ералаш»: на чьи деньги снимают киножурнал и кто стал преемником Грачевского

Только две основные компании Бориса Грачевского за прошлый год принесли прибыль в 125 млн. рублей (подробности)

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИ