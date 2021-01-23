"К плохому тоже привыкаешь": Борис Грачевский в конце жизни смирился с разладом с дочкой

Худрук "Ералаша" Борис Грачевский умер 14 января от коронавируса Фото: REUTERS

Борис Грачевский в конце жизни смирился с разладом с дочкой, сказав: "К плохому тоже привыкаешь"

Перед смертью Грачевский признался: свыкся с тем, что старшая дочь его не простила.

Худрук "Ералаша" умер 14 января от коронавируса. Похоронен на Троекуровском кладбище.

После его ухода многие стали писать, что он ушел непрощенным своей дочкой от первого брака. И сильно переживал разрыв с ней. Однако за несколько месяцев до смерти он признался: эта боль его отпустила, смирился с разрывом с дочкой.

«Самое важное для меня - оставить добрый след на земле»

Невероятный оптимист Борис Грачевский любил жизнь, детей, женщин, свое дело, журналистов. Никогда не отказывал в интервью. За несколько месяцев до смерти неожиданно разговорился, а потом признался: «Кажется, это самое откровенное интервью». Вот оно.

- Меня называют «дедушкой «Ералаша». Но я себя ощущаю молодым. Да если б не моя нога больная, я бы с удовольствием скакал и танцевал! Для меня жизнь – это только солнечные страницы, остальные выбрасываю без сожаления. Наверное, что-то выкинул бы и из своей биографии, но еще никто не сумел прожить свою жизнь во второй раз, уже не совершая ошибок и не наступая на одни и те же грабли. Но это мои грабли!

Добрые друзья, и не только они, завели свою песню: «Ну, зачем ты женился, и опять на молодой, наступаешь на старые грабли, и всё закончится, как в прошлый раз». Но это моя жизнь.

Никогда не жаловался на отсутствие женского внимания. При этом ведь прожил 35 лет с одной женой! Да, потом ушел. И не жалею об этом. Абсолютная неправда, будто «ушел от старой к молодой». Ушел, потому что любовь умерла, а умерла она оттого, что моей жене было глубоко безразлично то, чем я занимаюсь.

Как-то супруга одного очень известного режиссера спросила меня:

- Твоя жена что, никогда не говорила тебе, какой ты талантливый?

- Нет, - отвечаю, - не говорила.

Борис Грачевский с дочкой Ксенией на церемонии вручения премии ТЭФИ-2000 Фото: Борис КУДРЯВОВ

Зато очень хорошо умела устроить скандал на пустом месте. Однажды уехал на дачу, захотелось побыть одному, сосредоточиться. Там за три дня написал сказку «Волшебник мастер Фло». Вернулся и получил гору претензий и вопросов: где и с кем ты шлялся?! Да не шлялся я, сказку писал! Но жена меня не слушала. Выплеснув свои эмоции, три дня со мной не разговаривала.

Потом вдруг стала просить меня подарить мою сказку одному ее приятелю, второму, пятому... И хоть бы слово сказала, что была неправа. В такой атмосфере непонимания жить обидно. Равнодушие убивает. Горько осознавать, что самым близким людям глубоко безразлично, чем я живу и дышу. А дышу я кино, литературой, музыкой.

Снял фильм как режиссер и автор сценария - «Между нот, или Тантрическая симфония». Друзья в один голос говорят, что в этой картине я показал историю взаимоотношений со своей второй женой. Это не так. Сценарий я вынашивал почти десять лет, даже финал был написан до того, как мы с ней расстались. И в этом я нашел повод для радости – хорошо, что она предала не через годы, когда стану дряхлым стариком. Это было бы куда печальнее. Но сейчас, к счастью, я не один. Со мной рядом человек, который любит меня, понимает, сопереживает, и я сам очень ее люблю.

Я снимал фильм «Между нот», в том числе, и о том, что общество терпеть не может разновозрастную любовь, осуждает такие отношения. Кто-то из зрителей сказал мне: «Знаешь, а это кино - не исповедь, а проповедь для всех мужиков, которым за полтинник». Я-то раньше наивно думал: мир должен радоваться всякой любви. Ведь если мужчина значительно старше женщины, много знает, много испытал – такие отношения обогащают. Обоим интересно: одному – рассказывать, другому – слушать. Идет обмен энергиями, а это и есть жизнь. Но я ошибался. Мир пытается навязывать свои стереотипы. Да ну их к лешему, этих советчиков! Потому и говорить подробно о своей третьей жене не хочу. Екатерина (Белоцерковская) - актриса и певица. В моем фильме «Между нот» она сыграла певицу в ресторане, песни записаны ею самой. Мы знакомы давно, и, к счастью, наконец-то, вместе. Она очень хороший человек.

Пишу ей стихи. Иногда нежные, иногда с «хулиганкой». Я ведь могу пошутить так, что все вокруг покраснеют, а могу – так, что заплачут. Во мне, как в слоеном торте - вот один слой, следом другой, третий, а дальше и четвертый проглядывается. Сейчас я один, а через пять минут - другой. Катя хранит все мои послания. Показывать мы их, конечно, никому не будем, это глубоко личное.

- Вы меняетесь с годами? Характер, привычки, ценности?

- Наверное. Хотя сам человек обычно этого не замечает, со стороны виднее. Но, например, в детстве у меня был исключительный нюх. Как у собаки. Все личные истории были окрашены запахами. Однажды в метро, уже в зрелом возрасте, я вдруг уловил аромат девушки, с которой у меня в юности был сумасшедший роман. Я аж подскочил, стал судорожно принюхиваться, и подошел к какой-то тетке – от нее пахло ровно так же, как от моей давней любви. Больше ничего общего, конечно, не было.

Помню как сейчас и чуть сладковатый запах из моего детства. Я приезжал к дедушке, а он жил в Бауманском переулке (сейчас – Бауманская улица) в Москве. Классическая коммуналка, полуподвал. А в доме за соседним забором жил Патриарх Алексий Первый. Белоснежные волосы, белая борода. Нас, мальчишек, ни в какого Бога не веривших, о чудесах понятия не имевших, охватывало какое-то волшебное состояние – открыв рот, мы в чудесном изумлении зависали. Алексий не разговаривал с нами. Он чуть улыбался и доставал из кармана конфеты «Снежок». Я карамель никогда не любил, просто терпеть не мог. А тут ел, сам не знаю почему. Это был год 56-й – 57-й. 60 лет назад. А я не могу по сей день забыть это лицо, глаза. И тонкий запах ладана, исходивший от этого удивительного человека, про которого мне позже много рассказывали.

Хотя не могу назвать себя верующим, я агностик. Но память хранит, и время от времени выдает, как одно из ярчайших событий моей жизни.

Сейчас ощущать запахи я почти перестал... Обожал бильярд и рыбную ловлю – теперь лень и неохота. Никогда раньше не ел мед, а сейчас могу.

Был период - лет двадцать назад - вдруг стал говорить людям, которые совершили подлость: «Я вам не подам руки, вы - негодяй!» Но я по натуре добрый, скажу, и вот мне уже жалко человека. Думаю, вдруг не нарочно гадость сделал, а нечаянно вышло. Может и не подлец вовсе. А теперь даже разбираться не стану. Просто отойду в сторону, и не буду общаться. Перестал свирепеть и раздражаться.

Зато научился не лениться звонить и писать дорогим мне людям: «Посмотрел передачу с твоим участием – шикарная», «Прочитал твою замечательную книгу», «Видел фильм, где ты играешь»…

Как-то после спектакля «Морковка для императора» с Марией Ароновой, я позвонил ей и поблагодарил за блистательную роль. Маша растрогалась: «Борь, я шла по перрону, уезжала на гастроли – и тут твой звонок. Это так приятно!»

Такие качества вышли у меня на первый план – стараться быть внимательнее к дорогим мне людям. Совсем не люблю устраивать разборки, даже по делу. Вот сейчас мне портит жизнь одна неприятная дама, пытается делать гадости. Зачем - понятия не имею. Слава Богу, у меня хватает ума не реагировать на все ее провокации.

В связи с этим вспомнил один давний случай. Как-то мой близкий друг режиссер Иван Киосашвили снимал фильм «Привет с фронта» . Получилась теплая милая картина, где главную роль играла начинающая актриса – симпатичная девочка. Мне рассказали ее историю. Она влюбилась в артиста балета из Большого театра, вышла замуж, родила. Однажды звонок в дверь. На пороге женщина в белом халате: «Я ваша новая медсестра. Мне нужно осмотреть ребенка, принесите ложку». Та пошла на кухню. Когда вернулась, ребенок полыхал огнем - «медсестра» оказалась бывшей любовницей мужа и пришла отомстить за то, что тот ее бросил. Вылила эфир на малыша и бросила спичку. Мальчик погиб. Чудовище это отправили в психиатрическую больницу, но трагедия уже произошла. Меня настолько это потрясло! Ни одному мужику в голову не придет так мстить, какой бы сильной ни была обида: погоревал и стал жить дальше. А женщины бывают очень жестоки. Некоторых опасно подпускать к себе близко.

- Ну а любовные раны время лечит?

- Лечит. Хотя вспоминать о них - радости мало. Я с большим нежеланием вынужден звонить второй жене, потому что у нас общая дочь. А общение с Василисой приносит мне огромную радость.

В 2012 году у Бориса Грачевского родилась дочь Василиса Фото: Евгения ГУСЕВА

Катя Василису очень любит и переживает за нее. Дни, когда мы вместе, втроем, случаются нечасто, жаль, потому что это большое счастье. Недавно хотел свозить дочь на Фестиваль Визуальных Искусств в детский лагерь «Орленок» под Туапсе. Там ведь море, солнце, дети. Но ее мать не пустила.

Хочется почаще видеть Василису, это чудное создание, и по возможности научить ее тому, что сам знаю и понимаю. Когда я ее долго не вижу, при встрече у меня глаза на мокром месте. Сентиментальным стал. Она хорошенькая, такая трогательная, худенькая…

- После того, как вы ушли от первой жены, дети от первого брака перестали с вами разговаривать. Со старшими детьми не наладили отношения?

- Ксения, старшая дочь, со мной не разговаривает. Иногда мне кажется, она в далекой Австралии и связи нет. Наверное, самое страшное, что я вдруг смирился, привык к этому, к плохому тоже привыкаешь.

А с сыном общаемся. У Максима, конечно, своя жизнь.

Максим Грачевский (с портретом) во время церемонии прощания с отцом Фото: Иван МАКЕЕВ

В фильме «Между нот» есть сцена, где к главному герою приезжает сын – редкий гость в его жизни, заскакивает буквально на минуту. И герой говорит ему с горечью: «О моей смерти ты узнаешь из средств массовой информации». Так вот мой сын, посмотрев эту сцену, сказал мне: «Папа, я все понял». Да ничего он не понял! Как и раньше, звонит, пару минут поговорили, потом слышу:

- Извини, через пять минут тебя наберу.

Через сутки я ему сам перезваниваю:

- Что-то затянулись твои пять минут.

- Ну, извини, так вышло...

Максим - в большом серьезном бизнесе, хотя закончил ВГИК, продюсерский факультет. Но сказал однажды: «Кино - хорошее дело, однако больших денег тут не заработаешь».

- Вы боитесь одиночества?

- А я не одинок. Вот чего боюсь, так это мертвого телефона, страшно, если он вдруг совсем замолчит. Всегда хочу быть нужным кому-то. Был период в 90-е – внезапно прекратились все концерты, а прежде у меня их было много. Я не голодал, начал зарабатывать на рекламе, деньги были. Но по ночам стали сниться зрители, полный зал. Это трудно объяснить.

Нет, я не держусь за прошлое, хотя ничего никогда не забываю. Боюсь ли будущего – тоже нет, мне интересно, что ждет впереди.

Хотя ждать может всякое. Вот мы дружили с Сергеем Николаевым. Он в «Варваре-красе» играл царского сына Ивана. Помните – «упитанный, да невоспитанный»? Недавно он лежал в больнице. Шунтировали сердце, заодно нашли и вырезали онкологию. Встретил его на открытии мемориальной доски Татьяны Лиозновой. Спросил:

- Ты как?

Улыбается:

- Да уже получше.

И буквально через несколько дней умер. От старухи с косой не застрахован ни молодой, ни старый - в любой момент можешь оказаться в ее объятьях.

Когда мне поставили страшный диагноз, я вдруг обнаружил, что мыслю как Петя Ростов из «Войны и мира» перед смертью: за что меня, я же такой хороший!

В состоянии наркоза очутился в … огромном светлом тоннеле, по форме напоминающей маковку церкви, благоухающими невероятными запахами, очень приятными, испытывал состояние полного блаженства. Когда очнулся, со мной случилась настоящая истерика, хотя «в тоннеле» мне понравилось, но совершенно не хотелось умирать. Возможно, это было очищение – вместе со слезами ушел и жуткий панический страх смерти.

Самое важное для меня - оставить добрый след на земле. Гениально сказал Павич: «Уши и нос растут при жизни, а волосы и имя - и после смерти». И еще одна фраза мне очень нравится, у Анны Андреевны Ахматовой – «Я обернусь беззвучною зимой, и вечные навек закрою двери. И все-таки услышат голос мой, и все-таки опять ему поверят». Я хочу, чтобы мой голос слышали, чтобы ему верили.

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