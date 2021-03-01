Нефтяник жил на две семьи, прикрываясь командировками. Его выдала аренда авто

Развод после 16 лет совместной жизни закончился условным сроком для супруга. Фото: Shutterstock

Какой женщине не хочется быть единственной у ее возлюбленного. Об этом мечтала и британка Ив Гибни. С Морисом их свела судьба в Нигерии. Она работала медсестрой, а он в нефтяной компании. К тому моменту Ив растила одна сына, а Морис - дочь. При этом оба никогда прежде не были женаты.

Через три месяца головокружительного романа (довольно короткий срок по европейским меркам) пара решила пожениться.

Британка признается, что их брак был несколько нетрадиционным. Муж и жена проводили много времени порознь. Всему виной, как казалось, была работа Мориса. Он был сотрудником нефтяной компании и вынужден коротать время в бесконечных командировках.

- Я доверяла ему и безоговорочно любила, я чувствовала, что он тоже любит меня, - вспоминает Ив.

Их семейная жизнь продлилась 17 лет. За это время пара успела пожить в Африке, затем перебралась на Ближний Восток. Окончательно в Британию вернулась только Ив с детьми, Морис появлялся дома изредка. Британка продолжала терпеть. Только когда приезды Мориса домой стали еще реже и продолжались считанные дни, женщина забеспокоилась и задумалась о разводе. На дворе стоял 2014 год.

РАЗЛУЧНИЦА ИЛИ ЖЕРТВА

Сюзан Прюдо работала учительницей английского языка в Омане, когда в 2011 году встретила Мориса. Они обручились спустя восемь месяцев, а в 2013 году устроили пышную свадьбу. Праздничная церемония обошлась паре в 45 тысяч фунтов (более 4,5 млн рублей).

Всего за два месяца до свадьбы со Сьюзан, Ив и Морис решили подать на развод. Но в день бракосочетания они оставались мужем и женой.

- Я с содроганием вспоминаю тот апрельский день, - говорит Ив. - Я листала страницы в Фейсбуке, как увидела фотографию одной сестры Мориса в шляпке, а другой - в свадебном антураже. У меня закралось подозрение, что мой муж женится на другой. Я набрала приятелю, но он заявил: «Не будь смешной, это невозможно». Но я никак не могла избавиться от этой мысли.

Пусть на тех свадебных снимках из Омана не было Мориса, интуиция не подвела Ив. Через несколько дней двоеженца вывела на чистую воду аренда авто.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ШУРИН

- Я начала волноваться, потому что он перестал отвечать на мои сообщения, а когда через несколько дней написал, то сказал, что из-за разыгравшейся депрессии чувствует себя неважно, - продолжает Ив.

Моррис жаловался, что слишком подавлен, чтобы возвращаться домой. Но как оказалось, в тот момент он уже вернулся с новой женой в Англию и арендовал машину в Стоурбридже, городе в 100 км от дома, где жила Ив с их общим сыном.

- Я отыскала в соцсетях парня из Стоурбриджа, он был сотрудником той же нефтегазовой компании, что и мой муж. Я предположила, что они могут быть друзьями, поэтому Морис и отправился к нему, чтобы придти в себя. Я позвонила этому парню, сочинила с три короба, а в ответ услышала: «Моррис - мой шурин. Когда он возвращается в Англию, он всегда останавливается у нас».

Новая семья двоеженца ничего не знала о существовании Ив. Моррис убедил Сьюзан и ее родных, что уже несколько лет как разведен.

Позднее Ив смогла обнаружить множество доказательств «второй жизни» супруга. Например, когда Мориса перевели работать в Оман, Ив вместе с сыном приехала к нему на Рождество. Но муж заявил, что ему необходимо уехать на праздники в пустыню.

- Позже я выяснила по IP-адресу, что то Рождество он встречал в Стоурбридже со Сьюзан и ее семьей, - вспоминает женщина.

Ее развод с Морисом закончился условным сроком для супруга. После вскрывшегося обмана Сьюзан решила все-таки не расставаться с мужем. А Ив захотела монетизировать свою семейную драму. В марте выходит ее книга о похождениях мужа-двоеженца.

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